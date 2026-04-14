«Нам не нужен ЕС-лайт». Зеленский на встрече с Мерцом заявил, что Украину интересует только полноправное партнерство

14 апреля, 15:13
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Владимир Зеленский отверг «лайт-версию» ЕС и НАТО (Фото: REUTERS/Валентин Огиренко)

Владимир Зеленский отверг «лайт-версию» ЕС и НАТО (Фото: REUTERS/Валентин Огиренко)

Президент Украины Владимир Зеленский скептически высказался относительно идеи «ограниченного» вступления в НАТО и ЕС. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Пресс-конференцию транслировал Офис президента Украины во вторник, 14 апреля.

«Очень важно, что Германия остается сильной, способной защищать европейские интересы», — заявил Владимир Зеленский. И подчеркнул, что и Украина должна присоединяться к Евросоюзу как «сильный партнер, в полной мере».

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«Все в Европе знают нашу позицию: нам не нужен ЕС-лайт. Как и НАТО-лайт, если честно… Украина нужна как сильный партнер, [Европе] нужна наша сильная армия. Никому не нужна украинская армия-лайт, что это будет за защита? Поэтому я считаю, что эта заинтересованность — двусторонняя», — сказал Зеленский.

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Канцлер Германии Фридрих Мерц, со своей стороны, говорил о «процессе приближения к ЕС».

«Мы хотим показать Украине путь, как она может пошагово приблизиться к членству в ЕС. Это не является членством второго порядка, это просто процесс приближения. Украина должна выполнить определенные задачи, и ЕС имеет свои задачи. Независимо от всех временных рамок, в конце концов Украина должна быть тесно связана с ЕС и украинцы должны знать, что их будущее, если они этого хотят, — это Европа», — заявил Мерц.

14 апреля президент Украины Владимир Зеленский встретился с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Берлине.

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По итогам встречи Зеленский и Мерц сообщили, что Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи, который будет включать дроны, ПВО и боеприпасы.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Германия Владимир Зеленский Фридрих Мерц Евросоюз

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