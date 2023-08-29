Украина хочет начать переговоры о вступлении в ЕС до конца года — Кулеба 29 августа, 17:28 Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Фото:Ivan Lyubysh-Kirdey/Reuters)

Во вторник, 29 августа, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, находясь во Франции, заявил, что Киев хочет начать переговоры о членстве в Евросоюзе до конца 2023 года.

Об этом Кулеба рассказал во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Катрин Колонной в Париже.

Глава МИД отметил, что они обсудили путь, который должен пройти Европейский союз и Украина до конца года для того, чтобы начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе.

Видео дня

«Я отдельно поблагодарил Францию за то, что президент Макрон (президент Франции Эмануэль Макрон — ред.) был из первых лидеров, которые серьезно начали продвигать тему предоставления Украине статуса кандидата на членство», — подчеркнул Кулеба.

По его словам, Украина уже провела ряд реформ, которые поставили перед ней для вступления в ЕС. В то же время Евросоюз также движется вперед.

Также министр отметил, что обсудил в Париже будущее вступление Украины в НАТО.

«В контексте последнего саммита НАТО в Вильнюсе мы говорим о дальнейших шагах, ведь очевидно, что без Украины как члена ЕС и НАТО, Европа не будет безопасным местом для жизни», — подчеркнул он.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина отметила, что Киев не сможет выполнить до октября все семь условий Еврокомиссии, однако переговоры о вступлении все равно начнутся до конца года.

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз.

17 июня 2022 года Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

Лидеры ЕС на саммите 23 июня 2022 года поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Евросовет предложил Еврокомиссии отчитываться о выполнении странами-кандидатами условий, перечисленных им в выводах по соответствующим заявкам на членство, и пообещал принять решение о дальнейших шагах, «как только все эти условия будут полностью выполнены».

В начале марта 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина выполнила все семь рекомендаций ЕС. По его словам, Киев рассчитывает получить политическое решение о начале переговоров о вступлении уже в этом году.

22 июня еврокомиссар Оливер Вархеи заявил, что Украина выполнила две из семи рекомендаций Еврокомиссии для начала переговоров о вступлении в ЕС, а остальные рекомендации еще находятся на стадии реализации.