Зеленский рассказал, имеет ли Украина план Б по вступлению в НАТО 27 августа, 23:10 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Президент Владимир Зеленский заявил, что если Украина не получит приглашение в НАТО в 2024 году, то будет ждать следующего года для приглашения в 2025 году.

Об этом Зеленский сказал в интервью Наталье Мосейчук, которое вышло на 1+1.

«А если пригласят? Что изменится в нашем государстве? Если пригласят, то есть государства, которые имеют опыт, когда есть сигнал, а потом кто-то против среди союзников. Ну вот шведские наши партнеры. Приглашение — это еще не все, но это очень-очень близко», — подчеркнул Зеленский.

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Президент отметил, что приглашение Украины в Альянс — это политическое и конечное решение мира, где страна будет в геополитике.

«Я боролся за приглашение только из-за этого», — добавил он.

11−12 июля в Вильнюсе состоялся саммит НАТО, в нем приняли участие лидеры 31 страны-члена Альянса, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней накануне согласилась Турция). На саммит лично прибыл президент Владимир Зеленский.

Украина рассчитывала получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу. Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что союзники договорились, что Украина в будущем присоединится к НАТО без ПДЧ.

11 июля в совместном коммюнике страны НАТО заявили, что пригласят Украину в Альянс, когда страны-члены согласятся и все условия будут выполнены.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что теперь Украине не нужно выполнять ПДЧ и таким образом путь в НАТО сократился с «двух шагов» до «одного».

12 июля Зеленский заявил, что убежден в том, что Украина получит приглашение стать участником НАТО после окончания войны.