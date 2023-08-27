Зеленский рассказал, имеет ли Украина план Б по вступлению в НАТО
Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Remo Casilli)
Президент Владимир Зеленский заявил, что если Украина не получит приглашение в НАТО в 2024 году, то будет ждать следующего года для приглашения в 2025 году.
Об этом Зеленский сказал в интервью Наталье Мосейчук, которое вышло на 1+1.
«А если пригласят? Что изменится в нашем государстве? Если пригласят, то есть государства, которые имеют опыт, когда есть сигнал, а потом кто-то против среди союзников. Ну вот шведские наши партнеры. Приглашение — это еще не все, но это очень-очень близко», — подчеркнул Зеленский.
Президент отметил, что приглашение Украины в Альянс — это политическое и конечное решение мира, где страна будет в геополитике.
«Я боролся за приглашение только из-за этого», — добавил он.
11−12 июля в Вильнюсе состоялся саммит НАТО, в нем приняли участие лидеры 31 страны-члена Альянса, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней накануне согласилась Турция). На саммит лично прибыл президент Владимир Зеленский.
Украина рассчитывала получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу. Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что союзники договорились, что Украина в будущем присоединится к НАТО без ПДЧ.
11 июля в совместном коммюнике страны НАТО заявили, что пригласят Украину в Альянс, когда страны-члены согласятся и все условия будут выполнены.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что теперь Украине не нужно выполнять ПДЧ и таким образом путь в НАТО сократился с «двух шагов» до «одного».
12 июля Зеленский заявил, что убежден в том, что Украина получит приглашение стать участником НАТО после окончания войны.