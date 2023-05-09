Все члены НАТО поддерживают вступление Украины в Альянс — Столтенберг 9 мая, 21:34 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Heiko Becker)

Все страны-члены НАТО поддерживают идею вступления Украины в Альянс. Вопрос состоит в том, когда это произойдет.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Washington Post.

Он также подчеркнул, что Украина вправе сама выбирать свой путь.

«Прежде всего, все союзники с НАТО согласны с тем, что Украина станет членом Альянса. Все союзники согласны с тем, что Украина имеет право выбирать свой собственный путь, что решение принимает не Москва, а Киев. И все союзники согласны с тем, что двери НАТО остаются открытыми», — сказал Столтенберг.

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По его словам, вопрос состоит в том, когда это произойдет. Генсек НАТО отметил, что пока не может сообщить о сроках вступления Украины в Альянс.