Сейм Латвии призвал НАТО пригласить Украину в Альянс 1 июня, 15:55 Сейм также призывает сформулировать конкретные задачи, которые необходимо выполнить для быстрой интеграции Украины в НАТО (Фото:rob-armbruster / Pixabay)

В четверг, 1 апреля, Сейм Латвии поддержал заявление, призывающее к решению пригласить Украину вступить в НАТО, перед грядущим саммитом Альянса в Вильнюсе. Об этом сообщает пресс-служба Сейма.

Согласно заявлению, парламент считает «жизненно важным» использовать возможности, которые предлагает саммит НАТО. Они призывают к общему признанию неотложности будущих решений и расширению политического сотрудничества между блоком и Украиной.

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Сейм также призывает сформулировать конкретные задачи, которые необходимо выполнить для быстрой интеграции Украины в НАТО, говорится в сообщении.

Представители Сейма также выразили поддержку продолжению военной и гуманитарной поддержки Украины со стороны НАТО и Европейского Союза. Они приветствовали решение Европейского Совета предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС в июне 2022 года.

Парламентарии отмечают, что Украина бесповоротно взяла курс на евроатлантическую интеграцию, и поддерживают полную интеграцию Украины в Североатлантический альянс, как только позволят обстоятельства, добавили в пресс-службе Сейма.

30 сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Документ подписали президент, а также премьер Денис Шмыгаль и спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Канада и страны Балтии заявили о поддержке заявки Украины на вступление в Североатлантический альянс. В Германии также заявили, что поддерживают желание Украины вступить в НАТО, но подчеркнули, что нужно коллективное решение.



