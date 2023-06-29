«Очень сильный сигнал поддержки». Вступление Украины в НАТО обсудят после саммита в Вильнюсе — Столтенберг 29 июня, 15:39 Йенс Столтенберг (Фото:Fabrizio Bensch/File Photo/Reuters)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что обсуждение вопроса о вступлении Украины в Альянс состоится после июльского саммита в Вильнюсе.

Об этом в четверг, 29 июня, Столтенберг сообщил в Брюсселе перед началом встречи лидеров ЕС, передает пресс-служба НАТО.

«После саммита НАТО мы обсудим стремление Украины к членству в НАТО. И я абсолютно уверен, что союзники пришлют очень сильный сигнал поддержки Украине», — подчеркнул Генсек.

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Он отметил, что все члены блока достигли консенсуса, что двери НАТО открыты для Украины и однажды она станет членом Альянса. Решение о том, когда наступит этот момент для страны будет зависеть от союзников и самой Украины, а не от России.

По его словам, сейчас важнейшей задачей является сохранение суверенитета Украины, поскольку без него любое обсуждение относительно членства страны в НАТО теряет смысл.

«Самое важное сейчас и самое актуальное — поддержать и обеспечить сохранение Украины как суверенной нации в Европе. Если мы не сможем сделать этого, не будет смысла обсуждать вопрос членства как такового», — подчеркнул Столтенберг.

Он также добавил, что тот факт, что Европейский Союз предоставил Украине статус кандидата, также влияет на дискуссии, которые происходят в рядах НАТО.

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Кроме того, он отметил, что стратегическое партнерство между Европейским Союзом и НАТО имеет огромное значение, особенно в контексте войны России против Украины. Помощь Украине со стороны Альянса и ЕС Столтенберг назвал «беспрецедентной», а взаимодействие двух структур дополняющим друг друга.

«На саммите НАТО мы ожидаем объявления новых обязательств по военной поддержке Украины», — сказал Генсек НАТО.

11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности присоединения к Альянсу.

Ранее Столтенберг во время визита в Германию заявил, что в Вильнюсе не будет формального приглашения Украины в Альянс, потому что этот вопрос обсуждать не будут.