«Пришло время внести ясность». Кулеба сообщил о результате разговора с генсеком НАТО Столтенбергом 29 июня, 14:03 Дмитрий Кулеба (Фото:Tiksa Negeri/Reuters)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о результатах проведенного телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом

Об этом министр написал в своем Twitter.

«Во время нашего сегодняшнего телефонного разговора я поблагодарил Йенса Столтенберга за его усилия, направленные на успешное проведение саммита НАТО в Вильнюсе», — написал глава МИД Украины.

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Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Украина продолжает активное сотрудничество со всеми членами НАТО, добавив, что «пришло время внести ясность относительно членства Украины в Альянсе».

Членство Украины в НАТО — что известно

В 2008 году была заключена Бухарестская декларация, в которой члены НАТО пообещали Украине и Грузии присоединиться к западному военному альянсу.

В сентябре прошлого года Украина подала заявку на членство в НАТО, причем несколько стран-членов НАТО поддержали кандидатуру Украины, а другие колебались или отказались занять позицию.

11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что такой сигнал будет, однако без формального приглашения Киева в Альянс.



