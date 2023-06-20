Франция собирается поддержать вступление Украины в НАТО — СМИ 20 июня, 15:36 Елисейский дворец (Фото:Élysée \ Twitter)

Во время заседания совета обороны в Елисейском дворце французские власти обсуждали возможность вступления Украины в НАТО, пишет Le Monde, ссылаясь на анонимные источники.

По данным издания, Париж считает, что предоставление Украине перспективы присоединения к НАТО может способствовать уменьшению желания России продолжать войну, а также может убедить президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров.

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«Позиция Франции сейчас ближе к позиции Польши, чем к позиции Германии», — отмечает анонимный иностранный дипломат.

Ранее Президент Польши Анджей Дуда призвал принять Украину в НАТО. В то же время канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон заявляли, что выступают за обсуждение гарантий безопасности.

11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности присоединения к Альянсу.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Германию заявил, что в Вильнюсе не будет формального приглашения Украины в Альянс, потому что этот вопрос обсуждаться не будет.