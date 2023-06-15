Европарламент призвал пригласить Украину в НАТО 15 июня, 15:43 Такую резолюцию поддержали 425 голосами «за», 38 «против» еще 42 воздержались. (Фото:REUTERS/Ив Герман)

Депутаты Европарламента призвали страны НАТО соблюдать свои обязательства перед Украиной и сделать все необходимое, чтобы пригласить ее в Альянс.

Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

В четверг, 15 июня, такую резолюцию поддержали 425 голосами «за», 38 «против», еще 42 воздержались. Депутаты Европарламента надеются, что «процесс вступления начнется после окончания войны и будет завершен как можно скорее».

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До получения Украиной полноправного членства Европейский союз и союзники НАТО должны тесно сотрудничать со страной для разработки временных рамок гарантий безопасности, которые будут внедрены немедленно после окончания войны России против Украины.

Парламент подчеркивает, что интеграция Украины в НАТО и ЕС будет способствовать усилению региональной и глобальной безопасности, а также укрепит связи между Украиной и евроатлантическим сообществом.

11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности присоединения к Альянсу.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что такой сигнал будет.

В то же время издание Politico писало, что за пять недель до саммита западные союзники еще не имеют единой позиции по гарантиям безопасности, о которых просит Украина.

По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу той, которую имеет Израиль. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути членства в Альянсе.