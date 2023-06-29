Евросоюз должен провести реформы перед вступлением Украины — Мишель 29 июня, 18:28 Шарль Мишель (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Европейскому Союзу необходимо подготовиться к вступлению Украины и заняться реформами, которые необходимо провести, чтобы иметь возможность интегрировать «аграрного гиганта».

Об этом в четверг, 29 июня, сообщил президент Совета ЕС Шарль Мишель, пишет Le Monde.

Он считает, что не стоит ждать до последнего момента в декабре, а начать подготовку уже сейчас.

Видео дня

«Но не стоит ждать до последнего момента, если в декабре отчет Еврокомиссии будет рекомендовать начать переговоры о вступлении с Украиной», — подчеркнул Мишель.

Президент Совета ЕС подчеркнул, что ЕС должен заявить, что финансирует и организует финансовую солидарность.

Мишель также добавил, что кандидаты на вступление в ЕС имеют определенные обязанности, однако «27 стран не должны закрывать глаза и делать вид, что не заметили, что у них тоже есть обязанности».

Кроме того, он отметил, что Европа не должна бояться изменений, подчеркивая, что расширение будет иметь влияние на сельское хозяйство, сплоченность и бюджет.

«Нам нужна точная картина имеющихся средств, чтобы знать, как были использованы деньги, какие нужны переориентации», — добавил президент Совета ЕС.

22 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку о вступлении Украины в Европейский Союз.

17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.

19 июня 2023 года Reuters сообщила, что в отчете Еврокомиссии говорится о том, что Украина выполнила всего два из семи условий для начала переговоров о членстве.