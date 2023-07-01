Такие люди еще существуют? Среди одесситов наибольшая доля тех, кто выступает против ЕС и НАТО — опрос IRI 1 июля, 08:00 Большинство украинцев поддерживают присоединение Украины к ЕС и НАТО (Фото:Beata Zawrzel/NurPhotov via Reuters)

В нескольких областных центрах страны сохранились адепты пророссийского экономического союза.

Убедительное большинство украинцев заявили, что поддержат присоединение Украины к ЕС и НАТО, если подобное голосование будет происходить на референдуме.

Об этом сказано в муниципальном опросе Международного республиканского института (IRI), проведенном в апреле-мае 2023 года.



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В частности, в ходе исследования у респондентов спросили о том, членом какого международного экономического союза Украине следовало бы стать, если выбирать только один вариант. Подавляющее большинство украинцев поддержало вступление в ЕС.



Однако есть города, где часть респондентов согласилась бы на таможенный союз России, Беларуси и Казахстана. Откровенней всего такую идею поддержали жители Одессы — 9% среди опрошенных местных жителей. Еще такая же доля одесситов ответила «другое», а 18% заявили, что им трудно определиться или они не имеют ответа. Несмотря на все это «да» ЕС сказали бы 66% населения этого города.



Инфографика: IRI

Более-менее заметную поддержку идеи таможенного союза продемонстрировали николаевцы (7% опрошенных жителей города), харьковчане (6%), днепряне (6%), запорожцы (4%), сумчане (3%) и черновчане (3%).



Также Одесса оказалась среди лидеров по доле тех, кто высказался против вступления Украины в НАТО. Если бы сейчас проходил соответствующий референдум, «нет» Альянсу сказали бы 18% местных, 21% не голосовал бы, однако 53% одесситов отдали бы голоса за вступление.



Инфографика: IRI

Также против вступления в НАТО высказались 16% респондентов среди жителей Харькова, 11% - Днепра, 10% - Запорожья и 8% - Николаева.



Всеукраинский муниципальный опрос Международного республиканского института (IRI) был проведен Социологической группой «Рейтинг» при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).



Опрос проводился в 21 областном центре Украины, которые не находятся под контролем российских или пророссийских сил. Херсон был исключен из выборки в 2023 году из-за ситуации с безопасностью, которая делала невозможным личный опрос. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 16800 респондентов. Статистическая погрешность для каждого города не превышает ±3,5%.

