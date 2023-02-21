Кого набирают университеты. Изменился ли уровень студентов из-за войны и как влияет мобилизация на количество поступающих на магистратуру 21 февраля, 08:50 Эксклюзив NV Учебный процесс в условиях войны может происходить на кампусе, дистанционно или гибридно — когда часть студентов находятся в аудитории, а часть в Zoom. (Фото:УКУ)

Как полномасштабное вторжение обострило кризис в образовании, сколько стране стоит студент-контрактник и как вузы стали укрытием от мобилизации — интервью NV с Егором Стадным, первым проректором Киевской школы экономики и экс-замминистра образования

При масштабной войне украинские педагоги второй год подряд умудряются организовать вступительную кампанию в отечественные университеты. Так, в 2022-м всего за четыре месяца вместо ВНО был внедрен Национальный мультипредметный тест по трем дисциплинам, который можно было сдать онлайн, а в 2023-м его планируют доработать и запустить регистрацию уже в апреле.

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Вместе с тем, в то время как вузы в Украине сталкиваются с проблемами физической безопасности и адаптации к дистанционным форматам, в эвакуации за границей оказалась часть одаренных студентов и большое количество высококвалифицированных преподавателей.

NV поговорил с Егором Стадным, первым проректором Киевской школы экономики и бывшим заместителем министра образования, о том, как год большой войны изменил систему высшего образования в Украине.

— В каком состоянии находилась система высшего образования в Украине после двух лет пандемии до начала полномасштабного вторжения и какова она сейчас?

— Вызовы, которые были до 24 февраля, никуда не подевались, они только усилились. Это проблемы, которые существовали хронически очень много лет, даже до Covid-19. Например, учебные пробелы у поступающих: из школ выпускались люди, которые не всегда обладали необходимым пакетом знаний, навыков и академической порядочности. Это ситуация нормальная, если на входе в университет мы отсеваем таких.

Раньше была проблема с тем, чтобы все эти знания получали в школе. Когда начался Covid-19 проблема начала прогрессировать, а год полномасштабной войны еще больше ее углубил. Я склонен считать, что на сегодняшний день меньше половины тех, кого набирают университеты, действительно владеет необходимым пакетом ценностей, потому что университеты, в силу проблем с финансированием и управленческих проблем, не отсекают их.

Когда нам говорят, что в Украине много университетов — это определенный эвфемизм. Ибо не университет как единица создает финансовую нагрузку, а оплата труда работников, неравномерно представленных на разных специальностях и отраслях знаний. В нашей стране на менеджмент, право или экономику набирает от 100 до 200 вузов. На математику, физику, химию, электронику или энергетику от 20 до 30 учреждений.

Этот бум начался в нулевых на волне демографического роста, потому что поступающие были рождены в конце 80-х — начале 90-х. Тогда вузы активно нанимали работников, открывали филиалы, даже техникумы сделали университетами. Но дальше последовал спад рождаемости и количество поступающих упало в 2,5 раза. Раздутая система начала резко ощущать дефицит наборов, и это продолжается до сих пор. Это не то, что принесла война или Covid-19, это кризис, который сейчас просто радикально обострился.

Считается, что контракт не бремя для госбюджета. Но на самом деле ни один контрактник не платит ту себестоимость, которая нужна, чтобы покрыть его образование. Все они так или иначе субсидируются из госбюджета. Если посмотреть, сколько государство тратит на бюджетника, то это сумма обычно почти вдвое больше, чем платит контрактник. У нас есть лишь несколько университетов, которые ставят цены контрактов, приближенные к себестоимости — это, например, Украинский католический университет, Киевская школа экономики ( KSE) или Киево-Могилянская академия. Остальные 95% вузов ставят заниженные цены на контракт.

По сей день наше государство мыслит категорией высшего образования, как процесса от года поступления до года выпуска. Западный мир определяет высшее образование не годами, а требованиями. То есть ты можешь учиться на бакалавриате не три года, а больше. Вопрос только в том, чтобы выполнил все необходимые требования за этот период.

— Какие проблемы к этому перечню добавила большая война?

— Конечно, в последний год произошло еще и физическое повреждение вузов бомбардировками, и оккупация украинских территорий.

Но война — просто новый виток кризиса образовательной среды. Последние три года это был дистанционный формат, а с осени он испытал еще и отключения электроэнергии, что усложняет процесс еще больше. Представьте, нынешние 11-классники за последние несколько лет учились очно наверное 15−20% времени. Давайте честно зададимся вопросом: много ли у нас преподавателей в школах, которые смогли трансформировать свое преподавание таким образом, чтобы не терять качество? Если таковых было меньшинство, то абсолютное большинство наших старшеклассников прошло через дистанционку относительно невысокого уровня. А теперь мы принимаем их в университеты. Да, такое было и раньше, но теперь таких абитуриентов большинство.

Война добавила еще один аспект — девиантное поведение, когда люди заинтересованы поступать в университет не для получения высшего образования. Эта когорта всегда присутствовала, но теперь в связи с мобилизацией радикально возросла. Особенно тренд легко проследить на уровне магистратуры, где по сравнению с 2021 годом поступающих внезапно стало вдвое больше. И это плохо для высшего образования: с такими трудно работать, у них нет необходимого уровня заинтересованности, а значит непременно снижают качество образования. Конечно, этот факт еще не совершен, и их могут отчислить. Но исторически украинские университеты отчисляют за неуспеваемость или нарушение академической добропорядочности реже всех европейских стран. И это зачарованный круг: университеты вынуждены набирать таких людей, потому что имеют дефицит финансирования и ищут в них спасения.

Егор Стадный – первый проректор Киевской школы экономики и эксзамминистра образования / Фото: DR

Для тех, кто держит планку, огромным вызовом является также психологическое состояние, как студентов, так и преподавателей. С поля говорю — отличники, которые везде имели высокие баллы и успевали все, сейчас могут демонстрировать плохие результаты не из-за безделья, а из-за того, что находятся в тяжелом психологическом состоянии. Это колоссальная проблема. Украинские университеты должны внедрить периодический скрининг психологических состояний — фрустрации, выгорания, стресса и развития различных синдромов. Не снижая планку, мы должны предоставить терапию.

— Дистанционная форма обучения в университетах сейчас — проблема или окно возможностей?

— Дистанционка дала апгрейд тем, кто его искал. Кто-то был способен сам его открыть, переработать программу и преподавательские подходы. Но большинство педагогов нуждаются в повышении квалификации и помощи в этом. В Украине я знаю лишь несколько специалистов, которые могут преподавать такие курсы, мы в KSE нашли таких за границей.

То есть, это не проблема для тех университетов, которые готовы ее решать. Распределение на группы происходит в соответствии с форматом: на кампусе, дистанционно или гибридно, когда часть студентов находятся в аудитории, а часть в Zoom. Но для этого необходима гарнитура и две веб-камеры: одна записывает занятия, другая снимает доску. Если университет держит планку, он найдет средства и ресурсы на это и обеспечит необходимый уровень. В противном случае: «не получилось, будем считать, что пара состоялась».

Еще одна проблема, которая лежит вне любых дисциплин, — умение самостоятельно учиться. Именно так построено все высшее образование в западном мире, где большая часть программы возлагается на самостоятельную обработку. Таких навыков нашим студентам не хватает: если, условно, задача написана не так, как ее проходили на лекции, человек теряется. Этому нас научила система образования в школе — прошли параграф, сделали по нему домик, и это отбило любые стремление к самообразованию.

— Сколько абитуриентов из-за вынужденной эвакуации потеряли украинские вузы за последний год?