МОН сообщило об уменьшении количества мужчин в возрасте от 25 лет, которые поступали в 2025 году

В МОН рассказали о количестве поступающих в возрасте 25+ в 2025 году (Фото: Сухопутные войска ВС Украины via Facebook)

В 2025 году в вузы поступает меньше мужчин в возрасте от 25 лет , чем в предыдущие годы. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко на брифинге в Медиацентре Украина в четверг, 23 октября.

По его словам, в этом году было зарегистрировано меньше электронных кабинетов поступающих, чем в 2024 году, однако количество поданных заявлений возросло.

На бюджет зачислено 98 182 поступающих на все образовательные уровни — бакалавриат, магистратура и аспирантура. На контракт поступили 207 831 человек. Доля женщин среди всех зачисленных выросла с 44,8% до 52,3%, а доля поступающих старше 25 лет снизилась с 28,4% до 23,9%.

Трофименко отметил, что эти изменения отражают общие демографические и социальные тенденции среди поступающих.

Ранее сообщалось, что в 2025 году на бакалавриат в учреждения высшего образования поступили более 15 тысяч мужчин в возрасте от 25 лет.

20 июня министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что право на образование не должно становиться механизмом для злоупотреблений. Так он прокомментировал обучение студентов в возрасте от 25 лет.

4 июня заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий заявлял, что в 2025 году из украинских университетов отчислили от четырех до пяти тысяч аспирантов — причем все они поступили в период с 2022 по 2023 год.

По словам чиновника, например, в 2023 году в аспирантуру поступили 18 тысяч человек — примерно вдвое больше, чем в годы перед началом полномасштабного военного вторжения РФ.

С началом полномасштабного вторжения некоторые украинцы начали активнее поступать в вузы, надеясь избежать мобилизации. Однако со вступлением в силу нового закона не все студенты смогут воспользоваться отсрочкой от призыва. Теперь отсрочка предоставляется только тем студентам, которые учатся на дневной или дуальной форме обучения, получая высший уровень образования за предыдущий.