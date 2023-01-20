В МОН представили модель вступительной кампании-2023: абитуриентов ждет усовершенствованный НМТ, история Украины — не обязательный предмет 20 января, 11:38 Модель вступительной кампании-2023 в Украине должна утвердить Рада, основная сессия НМТ пройдет в июне (Фото:MChe Lee/Unsplash)

В пятницу, 20 января, Минобразования представили модель вступительной кампании-2023 в Украине, которая, вероятно, снова пройдет в условиях действия военного положения в стране.

В текущем году вместо Внешнего независимого оценивания абитуриенты также будут сдавать Национальный мультипредметный тест, однако он будет несколько отличаться от НМТ прошлого года.

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Как сообщил министр образования Сергей Шкарлет на брифинге, модель нынешней вступительной кампании — совместная наработка Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Верховной Рады Украины, Украинского центра оценивания качества образования, а также активных представителей родительского и образовательного сообществ.

НМТ пройдет в усовершенствованном формате: он будет состоять из двух обязательных предметов — украинского языка и математики, а также одного предмета на выбор.

История Украины в текущем году не будет обязательным для сдачи предметом.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак пояснил такое решение тем, что абитуриентам дадут возможность проявить свои наилучшие способности.

«Будет два обязательных предмета: украинский язык и математика, а третий предмет на выбор. Для того, чтобы те, кто поступает на медицину проявили себя в биологии, те, кто поступает на природоведческие специальности — проявили себя в физике и химии, те кто на гуманитарные — в истории Украины и иностранном языке», — отметил он.

В УЦОКО разъяснили, что усовершенствованный НМТ будет содержать три блока заданий, два из которых — обязательные, а третий — по выбору поступающего.

Обязательные учебные предметы — украинский язык и математика, а на выбор — история Украины, один из иностранных языков (английский, немецкий, французский или испанский), биология, химия и физика. Предмет, тестирование по которому поступающий будет желать пройти на выбор, будет отмечен при регистрации для участия в НМТ.

НМТ будет проходить в один день. Тестирование будет длиться 180 минут, по 60 минут на каждый блок. При этом абитуриенты смогут самостоятельно распределять свое время на каждый из предметов.

Предмет, который абитуриенты будут выбирать самостоятельно, будет универсальным. С этими результатами можно будет поступить на любую специальность, но к результатам НМТ будут применены разные коэффициенты. Если абитуриент будет поступать на правовое направление подготовки — больший вес будет иметь результат по истории Украины, чем по биологии, а на медицинское — наоборот.

Регистрация для участия в НМТ начнется в апреле в онлайн-режиме.

На данный момент предусмотрено проведение двух сессий НМТ: основной и дополнительной. Основная сессия пройдет в июне, дополнительная — в июне-июле. В дополнительной сессии тестирования смогут принять участие те абитуриенты, которые по уважительным причинам не прошли тестирование во время основной сессии.

Для поступления вместо результатов НМТ 2023 года также можно будет воспользоваться результатами НМТ 2022 года или результатами ВНО 2021/ 2020 годов.



Также в этом году соискатели полного общего среднего образования не будут проходить итоговую государственную аттестацию.

Во вступительной кампании 2023 года не планируется использовать средние баллы ранее полученных документов об образовании и сельский коэффициент. Региональный коэффициент будет определен весной в зависимости от военно-политической ситуации в Украине.

Все поступающие в магистратуру на основе степени бакалавра будут сдавать Единый вступительный экзамен (ЕВЭ), в котором будут два блока: тест общей учебной компетентности (ТОУК) и тест по иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский).

Модель вступительной кампании-2023 будет рассмотрена в Верховной Раде на ближайшем заседании парламента.