Вступительная кампания-2023. Как абитуриенту с оккупированной территории поступить в вуз без школьного аттестата 25 июля, 10:11 В Украине продолжается вступительная кампания (Фото:НУШ)

Абитуриенты с временно оккупированных территорий могут поступить в высшие учебные заведения без документа о полном общем среднем образовании, но для этого им нужно сдать итоговую аттестацию как экстерны.

Об этом сообщает Минреинтеграции.

Как и где пройти аттестацию по украинскому языку и истории Украины

Для этого нужно:

1.Подать заявление на поступление через образовательные центры «Крым — Украина» и «Донбасс — Украина« (такие центры созданы на базе учреждений высшего или профессионального предвысшего образования, куда планируют поступать абитуриенты).

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2.После этого выбранное заведение направит поступающего в прикрепленную школу. Сдать итоговую аттестацию по украинскому языку (без литературы) и истории Украины абитуриент сможет уже на следующий день после подачи заявления или в другие удобные сроки, но до 27 сентября.

Пройти аттестацию можно не только очно, но и дистанционно, как индивидуальное собеседование с видеофиксацией.

Какие документы нужны для образовательного центра

После сдачи экзамена нужно самостоятельно в образовательный центр подать:

— заявление;

— сертификат ВНО 2020−2021 годов или результаты национального мультипредметного теста (по желанию);

— справку о постановке на учет ВПЛ (при наличии);

— документ, удостоверяющий личность, а при его отсутствии — свидетельство о рождении;

— 4 цветные фотографии размером 3×4 см;

— документ об образовании государственного образца и приложение к нему;

— справку об успешном прохождении государственной итоговой аттестации (кроме случаев освобождения от нее, которая является основанием для участия в конкурсе без представления сертификатов ВНО или НМТ).

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Как отправить документы онлайн

Если поступающий физически не может подать документы на поступление, тогда необходимо прислать на электронный ящик образовательного центра следующие документы:

— сканированные копии (фотокопии) документов, представленных в предыдущем перечне;

— фотографию размером 3×4 см (1 МБ в электронной форме).

При этом справку об успешном прохождении годового оценивания и государственной итоговой аттестации (кроме случаев освобождения от нее) образовательный центр получит автоматически. Поступающему не нужно отправлять ее дополнительно.

Основной этап к зачислению на бюджет продлится до 18:00 31 июля, а дополнительный этап приема заявлений — до 23 сентября (проведение экзаменов — до 25 сентября).