Результат тестирования будет сразу. Шкарлет рассказал об особенностях вступительной кампании 2023 года 27 февраля, 16:55 НМТ в 2023 году будет состоять из трех блоков, один из которых будет выборочным. (Фото:kubiwka / pixabay.com)

Министр образования Сергей Шкарлет рассказал, как будет проходить вступительная кампания и Национальный мультипредметный тест в 2023 году.

В эфире телеканала Рада он напомнил, что Рада приняла правительственный законопроект, посвященный государственной итоговой аттестации в школах и вступительной кампании в вузах.

Видео дня

«Принятию этого законопроекта предшествовал анализ безопастностной ситуации в Украине, и в этом контексте совместно общественность, депутаты и министерство, и Украинский центр оценивания качества образования пришли к тому, что нужно немного изменить традиционную нашу процедуру Внешнего независимого оценивания и немного модифицировать прошлогодний мультипредметный тест», – сказал министр.

По его словам, НМТ усовершенствован для поступления как на бакалаврский, так и на магистерский уровень высшего образования.

НМТ будет состоять из трех блоков, два из которых — украинский язык и математика — обязательны, а третий является выборочным.

«Это история Украины, один из иностранных языков — это может быть английский, немецкий, французский или испанский. Может быть биология, химия и физика», – рассказал Шкарлет.

Министр также сообщил, что тестирование будет продолжаться 180 минут, на каждый блок вопросов отводится по 60 минут.

"Но при этом абитуриент сможет самостоятельно распределять свое свободное время", - добавил он.

Шкарлет также заявил, что после завершения тестирования абитуриент получит свой результат «мгновенно».

«Все результаты будут переведены в шкалу от 100 до 200 баллов и для всех специальностей будут установлены весовые коэффициенты к резуультату каждого блока НМТ. При этом отмечу, что по каждому блоку нужно будет минимально в этом году набрать не менее 10% правильных ответов, то есть будет установлен определенный порог», – рассказал министр образования.

Еще одной новацией он назвал то, что раньше задачи по математике, истории и украинскому языку были с одним правильным ответом, теперь это изменилось. В частности, в задачах по истории установятся формат хронологии.

Абитуриенты смогут подать 20 заявлений на поступление, но на бюджет — не больше пяти, сказал Шкарлет.

Независимо от выбранного выборочного предмета положительный результат ВНО будет давать возможность поступления на любое из направлений образовательных программ, сообщил министр.

Для поступления можно использовать как результат НМТ 2023 года, так и результат НМТ 2022 года и результат ВНО 2020 или 2021 годов. Для поступления на художественные и спортивные специальности обязателен также творческий конкурс.

Шкарлет заверил, что все льготные категории абитуриентов в 2023 году будут сохранены, а поступающие с оккупированных территорий смогут проходить процедуру вступительной кампании дистанционно.

Рада утвердила правила и формат вступительной кампании-2023 в Украине 23 февраля.