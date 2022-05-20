Зеленский предложил правительству упростить вступление в ВУЗы абитуриентам с временно оккупированных территорий
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)
Президент Украины Владимир Зеленский предложил упростить вступление в ВУЗы для абитуриентов, которые находятся на временно оккупированных территориях.
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«Поручил министру образования подготовить такие изменения, которые дадут возможность абитуриентам из всех временно оккупированных территорий вступать к украинским вузов в упрощенном порядке», — заявил президент.
Зеленский подчеркнул, что также необходимо изменить условия для студентов с оккупированных территорий, которые учатся на контрактной основе.
«Поручил министру также решить, как обеспечить обучение тех студентов, которые на контрактной форме, но при этом сами из ныне оккупированных территорий. Очевидно, что платить по контракту на обучение в таких условиях крайне сложно. Государство должно помочь. Так что ожидаю от министра, от правительства и, если нужно, народных депутатов соответствующих решений», — заявил Зеленский.
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