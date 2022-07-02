Вступительная кампания-2022: в Украине началась регистрация электронных кабинетов абитуриентов — как это сделать 2 июля, 11:38 Зарегистрировать личный кабинет можно до 29 июля (Фото:Burst/Unspkash)

В пятницу, 1 июля, в Украине стартовала регистрация личных электронных кабинетов абитуриентов в рамках вступительной кампании-2022.

Как сообщили в Минобразования, эта функция также доступна поступающих на основе диплома профессионального младшего бакалавра, младшего специалиста и младшего бакалавра. Для обеих категорий возможность подачи электронных заявлений будет открыта до 29 июля.

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В ведомстве также напомнили основные правила создания личных кабинетов:

все электронные кабинеты, зарегистрированные в прошлых годах, аннулированы. Каждый поступающий должен создать новый личный кабинет;

регистрировать кабинет необходимо на почту, к которой у абитуриента есть доступ и которая не запрещена на территории Украины. На указанный адрес приходит ссылка для активации, которой можно воспользоваться в течение 15 минут. Если за это время кабинет не активирован, процедуру регистрации нужно повторить;

необходимо запомнить пароль, который указывается при регистрации, он потребуется для дальнейших входов в кабинет;

если у абитуриента есть несколько сертификатов ВНО или НМТ, то при регистрации достаточно указать данные одного из них для идентификации. Информацию о других сертификатах следует добавить позже в электронном кабинете;

если абитуриент регистрируется без сертификата НМТ ( ВНО), то для идентификации необходимо указать номер ( без серии) документа, удостоверяющего личность. Это должен быть тот документ, который был указан при заказе документа об образовании ( если документ об образовании оформлен на свидетельство о рождении, а после этого вы получили паспорт, то для дополнительной идентификации нужно указывать само свидетельство о рождении).

Подробные инструкции размещены на сайте регистрации электронных кабинетов.

Регистрация электронных кабинетов будет открыта на протяжении всего времени подачи заявлений.

Вместо ВНО в 2022 году украинские выпускники будут сдавать его упрощенный аналог — национальный мультипредметный тест, состоящий из заданий по украинскому языку, математике и истории Украины.

С 20 мая абитуриенты смогут выбрать страну и населенный пункт, в котором будут сдавать национальный мультипредметный тест. Тестирование будет проходить в 20 областях и Киеве. В настоящее время невозможно провести НМТ в Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областях и АР Крым.

Пункты тестирования открыли в 23 странах Европы, а также в США.

Основная сессия НМТ будет длиться с 18 июля по 10 августа, дополнительная — с 16 по 20 августа, специальная — с 12 по 16 сентября.

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