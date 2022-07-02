Вступительная кампания-2022: в Украине началась регистрация электронных кабинетов абитуриентов — как это сделать
Зарегистрировать личный кабинет можно до 29 июля (Фото:Burst/Unspkash)
В пятницу, 1 июля, в Украине стартовала регистрация личных электронных кабинетов абитуриентов в рамках вступительной кампании-2022.
Как сообщили в Минобразования, эта функция также доступна поступающих на основе диплома профессионального младшего бакалавра, младшего специалиста и младшего бакалавра. Для обеих категорий возможность подачи электронных заявлений будет открыта до 29 июля.
В ведомстве также напомнили основные правила создания личных кабинетов:
- все электронные кабинеты, зарегистрированные в прошлых годах, аннулированы. Каждый поступающий должен создать новый личный кабинет;
- регистрировать кабинет необходимо на почту, к которой у абитуриента есть доступ и которая не запрещена на территории Украины. На указанный адрес приходит ссылка для активации, которой можно воспользоваться в течение 15 минут. Если за это время кабинет не активирован, процедуру регистрации нужно повторить;
- необходимо запомнить пароль, который указывается при регистрации, он потребуется для дальнейших входов в кабинет;
- если у абитуриента есть несколько сертификатов ВНО или НМТ, то при регистрации достаточно указать данные одного из них для идентификации. Информацию о других сертификатах следует добавить позже в электронном кабинете;
- если абитуриент регистрируется без сертификата НМТ (ВНО), то для идентификации необходимо указать номер (без серии) документа, удостоверяющего личность. Это должен быть тот документ, который был указан при заказе документа об образовании (если документ об образовании оформлен на свидетельство о рождении, а после этого вы получили паспорт, то для дополнительной идентификации нужно указывать само свидетельство о рождении).
Подробные инструкции размещены на сайте регистрации электронных кабинетов.
Регистрация электронных кабинетов будет открыта на протяжении всего времени подачи заявлений.
Вместо ВНО в 2022 году украинские выпускники будут сдавать его упрощенный аналог — национальный мультипредметный тест, состоящий из заданий по украинскому языку, математике и истории Украины.
С 20 мая абитуриенты смогут выбрать страну и населенный пункт, в котором будут сдавать национальный мультипредметный тест. Тестирование будет проходить в 20 областях и Киеве. В настоящее время невозможно провести НМТ в Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областях и АР Крым.
Пункты тестирования открыли в 23 странах Европы, а также в США.
Основная сессия НМТ будет длиться с 18 июля по 10 августа, дополнительная — с 16 по 20 августа, специальная — с 12 по 16 сентября.
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