Национальный мультипредметный тест: абитуриенты должны подтвердить свое участие — как это сделать
Абитуриенты должны подтвердить участие в мультипредметном тесте на своих информационных страницах (Фото:Christin Hume/Unsplash)
С 20 мая в Украине начинается новый этап вступительной кампании — абитуриенты должны подтвердить участие в национальном мультипредметном тесте.
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Об этом сообщил министра образования Сергей Шкарлет.
Подтвердить свое участие нужно будет через информационную страницу в два этапа:
- с 20 мая по 7 июня;
- с 21 июня по 7 июля.
Те выпускники, которые с 20 мая по 7 июня 2022 года не смогут подтвердить свое участие в мультипредметном тесте, не смогут принять участие в основной сессии тестирования.
«Только после прохождения двух этапов подтверждения участия в НМТ с 12 июля для участника появится возможность загрузить приглашение-пропуск, где будет указана дата, время и место проведения теста», — добавил Шкарлет.
Он добавил, что важно внимательнее отнестись к выбору населенного пункта. Это позволит Украинскому центру оценивания качества образования сформировать сеть временных экзаменационных центров.
Для подтверждения участия на информационной странице необходимо выбрать страну и населенный пункт проведения НМТ, а также внести контактные данные.
Вместо ВНО в 2022 году украинские выпускники будут сдавать его упрощенный аналог — национальный мультипредметный тест, состоящий из заданий по украинскому языку, математике и истории Украины.
С 20 мая абитуриенты смогут выбрать населенный пункт, в котором будут сдавать национальный мультипредметный тест. Тестирование будет проходить в 20 областях и Киеве. В настоящее время невозможно провести НМТ в Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областях и АР Крым.
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