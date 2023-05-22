При участии Джонсона и Буша-младшего. Членство Украины в НАТО обсудят на Киевском форуме по безопасности 25−26 мая 22 мая, 14:33 Главная тема форума — «Украина должна стать членом НАТО» (Фото:КБФ)

25−26 мая состоится 15-й ежегодный Киевский форум по безопасности, его тема этого звучит как За нашу и вашу свободу / Fighting for NATO. «Хватит медлить. Никаких альтернатив. Украина должна стать членом НАТО» — так организаторы формулируют ключевой месседж дискуссий.

В форуме примут участие известные международные деятели, мировые специалисты по международным отношениям и проблемам безопасности, дипломаты, журналисты и общественные активисты.

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Прямая трансляция Киевского форума по безопасности начнется 25 мая в 14:00 на ресурсах форума и его медиапартнеров, среди которых и NV.



К участникам форума и всей Украины обратятся в частности:

43-й президент США Джордж Буш-младший,

премьер-министр Великобритании в 2019—2022 годах Борис Джонсон,

премьер-министр Австралии в 2013−15 годах Энтони Эбботт,

заместитель Государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд,

государственный секретарь США в 2005−09 годах Кондолиза Райс,

помощница Генерального секретаря НАТО по публичной дипломатии Байба Браже,

президент Парламентской Ассамблеи НАТО Жоэль Гаррио-Майлям,

американский философ, профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма.

Среди других участников форума — Нобелевский лауреат премии мира 2022 года Александра Матвийчук, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, глава Координационного совета Беларуси Светлана Тихановская, Верховный главнокомандующий Объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе в 1997—2000 годах генерал Уэсли Кларк, постоянный представитель США при ОБСЕ посол Майкл Карпентер, командующий Центральным командованием США в 2008—2010 годах генерал Дэвид Петреус, посол США в России в 2011−14 годах Майкл Макфол.

Киевский форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка Открой Украину, — главная платформа нашего государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.



Партнерами форума являются Атлантический Совет, Центр информации и документации НАТО, Национальный демократический институт, Украинский женский конгресс, Фонд Фридриха Эберта, Евроатлантический курс.

Официальные ресурсы Киевского форума по безопасности: