Разведка оценила вероятность вступления Беларуси в войну против Украины

28 ноября, 12:00
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В разведке оценили вероятность вступления Беларуси в войну против Украины (Фото:Министерство обороны Республики Беларусь / Telegram)

В разведке оценили вероятность вступления Беларуси в войну против Украины (Фото:Министерство обороны Республики Беларусь / Telegram)

По данным украинской разведки, информация о том, что Беларусь якобы намерена вступить в войну против Украины, распространяется специально.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала Freeдом заявил, что такие фейки выгодны России, сообщает пресс-служба ведомства.

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По его словам, таким образом РФ пытается запугать украинцев.

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«В данном случае мы видим разные цели, то есть с одной стороны посеять панику среди населения, среди украинцев, в том числе жителей приграничных районов и областей. И дезориентировать украинские силы обороны, рассредоточить силы, перебросить силы с других направлений. Ну и также объектом и целями этой специальной психологической информационной операции является сама Беларусь и белорусы, то есть нагнетание. Сделать так, чтобы заискрило, и все-таки втянуть саму Беларусь в полномасштабную войну, чего до этого момента не было», — сказал Юсов.

Он отметил, что сейчас очень важно понимать, какие цели ставит перед собой РФ. Нельзя поддаваться на подобного рода провокации.

«Мы не говорим о том, что от режима Лукашенко нет угрозы. Она есть, и Лукашенко помогает Путину и оружием, и боеприпасами, и бронетехникой. Он предоставляет свое воздушное пространство для ударов по Украине, но говорить о том, что в ближайшее время произойдет полномасштабное вторжение и вовлечение Беларуси уже в наземную операцию, сегодня мы не можем», — добавил он.

Главное управление разведки Минобороны Украины 25 ноября опровергло информацию о том, что оккупационные войска якобы планируют повторно вторгнуться в Украину со стороны Беларуси в конце ноября.

https://www.youtube.com/watch?v=034onWYS5bk
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Беларусь Разведка Война России против Украины

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