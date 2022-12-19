Как внезапная активность Шойгу и поездка Путина в Минск готовят почву для нового этапа войны — анализ ISW 19 декабря, 10:20 Сентябрьская встреча Путина и Лукашенко в Сочи (Фото:Пресс-служба Лукашенко)

Запланированная на 19 декабря встреча двух диктаторов — Владимира Путина и Александра Лукашенко — вероятно, является частью усилий РФ, направленных на подготовку почвы для нового этапа войны, наряду с новым витком публичной активности Сергея Шойгу.

Об этом в своей сводке по итогам 18 декабря сообщает Институт изучения войны.

Российское военное руководство пытается исправить свой имидж и внутреннее общественное мнение о провалах армии РФ в Украине. Так аналитики ISW комментируют кадры «рабочей поездки» министра обороны РФ Сергея Шойгу в ​​Южный военный округ (ЮВО), где он якобы проинспектировал группировку российских войск в зоне боевых действий на оккупированных территориях Украины. 18 декабря российская пропаганда сообщила, что Шойгу выслушал доклады командующих и пообщался с военнослужащими, «обратив особое внимание на обеспечение войск, условия размещения личного состава в полевых условиях и на работу медицинских и тыловых подразделений».

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Кроме того, 17 декабря Минобороны России опубликовало кадры, где Шойгу присутствует на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным, начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым и командующим Объединенной группировкой войск в Украине Сергеем Суровикиным. На встрече якобы обсуждались ближайшие и среднесрочные планы российских операций в Украине.

«Визит Шойгу в ЮВО — с упором на обеспечение и медицинскую помощь — вероятно, является частью попытки показать, что военное руководство РФ исправляет разрушительные провалы российских вооруженных сил в тех областях, которые были предметом постоянных гневных комментариев со стороны „военкоров“ и протестных акций военнослужащих и их семей», — считают аналитики ISW. По их мнению, подобная активность Шойгу позволяет предположить, что Минобороны России пытается укрепить свою репутацию как якобы эффективного военного органа на фоне постоянной критики со стороны провоенного сообщества. А в целом недавние попытки российских военных чиновников продемонстрировать, что они активно вовлечены в планирование и контроль военных операций — особенно в отсутствие ощутимых военных побед в Украине — могут свидетельствовать о том, что Россия готовится к новому наступлению на Украину в ближайшие месяцы, полагают в Институте.

Запланированная на 19 декабря встреча Путина с Александром Лукашенко, вероятно, является частью тех же усилий, направленных на демонстрацию активности и создание информационной почвы для нового этапа войны, считают эксперты ISW. Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев прокомментировал предстоящую встречу Путина и Лукашенко, подчеркнув, что она запланирована сразу после встречи Путина с российским военным командованием 17 декабря, где обсуждались ближайшие и среднесрочные цели войны. Наев сообщил, что Путин, вероятно, хочет обсудить более широкое участие белорусских сил в войне РФ против Украины, что соответствует прогнозу ISW относительно этой встречи. Эксперты Института считают, что совокупно встреча Путина с российским командованием, вероятный визит Шойгу на передовую и встреча Путина с Лукашенко «предполагают новый этап в [информационной] подаче, планировании и ведении войны и могут предвещать возобновление наступательных операций против Украины в ближайшие месяцы».

Однако способность российской армии, даже усиленной элементами белорусских вооруженных сил, подготовить и провести эффективные крупномасштабные механизированные наступательные операции в ближайшие несколько месяцев остается сомнительной, пишут аналитики ISW, ссылаясь на несколько мнений других военных экспертов (1, 2). Они приводят несколько аргументов в пользу такой оценки:

личный состав, который Россия формирует из мобилизованных резервистов и осенних призывников, не будет достаточно готов для проведения быстрого и эффективного механизированного наступления;

попытки России сохранить оснащение сил, которыми она в настоящее время воюет в Украине, достаточным количеством танков, артиллерии, ударных средств дальнего действия и другой необходимой техникой, вряд будут настолько успешны и своевременны, чтобы оснастить еще и новые крупные силы для наступательных операций нынешней зимой.

Несмотря на это, Путин может отдать приказ о возобновлении крупномасштабных наступательных операций зимой, однако важно «не переоценивать вероятные возможности российских или объединенных российско-белорусских сил для успешного проведения таких операций», подчеркивают в ISW. Аналитики Института также продолжают считать маловероятным, что Лукашенко согласится направить белорусские вооруженные силы (которые также необходимо переоснастить) для вторжения в Украину.

Спонсор ЧВК Вагнера Евгений Пригожин продолжает попытки узаконить своих наемников как полугосударственную вооруженную силу и увеличить собственную власть, лоббируя увеличение государственных пособий для «вагнеровцев», воевавших в Украине. Эти действия Пригожина совпали с сообщениями о систематических казнях в рядах ЧВК Вагнера, которые свидетельствует о том, как далеко готово зайти руководство «вагнеровцев» чтобы сохранить имидж этой ЧВК как якобы высокодисциплинированной силы.

16 декабря российский сайт The Insider сообщил, что силы Вагнера регулярно казнят дезертиров и тех, кто отказывается воевать, особенно завербованных из исправительных колоний. Согласно этим данным, в ЧВК Вагнера есть собственные «силы внутренней безопасности» для проведения расстрелов, а один из командиров лично был свидетелем нескольких казней. Такие сообщения указывают на то, что силы ЧВК Вагнера борются с проблемами боевого духа и дисциплины среди новобранцев, как и в обычных российских войсках, однако борются самыми суровыми наказаниями.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что российские военные получили новую партию беспилотников иранского производства и продолжают переговоры с Ираном о приобретении баллистических ракетных комплексов;

украинские и российские источники сообщают, что на линии Сватово — Кременная продолжаются позиционные бои;

бои продолжаются и на окраинах Бахмута, а также к северо-востоку и югу от города ( Минобороны России заявило, что российские войска якобы захватили Яковлевку Донецкой области к северо-востоку от Соледара, однако эти сообщения остаются неподтвержденными);

Минобороны России заявило, что российские войска якобы захватили Яковлевку Донецкой области к северо-востоку от Соледара, однако эти сообщения остаются неподтвержденными); российские источники утверждали, что ВСУ вытеснили российские войска с давно удерживаемых позиций возле Бахмута;

по данным Украины, российские силы передислоцируют подразделения с восточного ( левого) берега Днепра в Херсонской области, однако еще слишком рано говорить о том, выводятся ли российские войска;

левого) берега Днепра в Херсонской области, однако еще слишком рано говорить о том, выводятся ли российские войска; Генштаб Украины сообщил, что 16 декабря украинские силы нанесли удары по двум скоплениям российских войск и двум складам боеприпасов в Запорожской области, ранив 150 человек и уничтожив 10 единиц техники. Мэр Мелитополя Украины Иван Федоров заявил, что российские войска размещают в городе противотанковую оборону типа « зубы дракона»;

зубы дракона»; российские силы и оккупационные « власти» продолжают сталкиваться с проблемой острой нехватки медицинского персонала и материалов.

Карта боевых действий: наступление ВСУ на юге и на северо-востоке Украины, бои на Донбассе и битва за Бахмут

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW