Встреча послов и представителей стран G7 и ЕС с руководством Нафтогаза 15 июня, 19:20 Новости компаний Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов

Поддержка международных партнеров является одним из важных факторов устойчивости украинской энергетики в течение этой войны. Об этом заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев на встрече с послами и представителями стран G7 и ЕС сегодня, 15 июня 2023 года, в Киеве.

Стороны обсудили внедрение реформы корпоративного управления, подготовку к следующей зиме и увеличение добычи газа в Украине.

«Из ключевого — видим абсолютную поддержку со стороны наших партнеров политик и реформ, которые внедряются в нашей группе компаний последние полгода. Мы выстояли в самую тяжелую зиму и продолжаем оставаться энергетической опорой Украины и украинцев», — рассказал глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев по результатам встречи.

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Он также поблагодарил членов наблюдательного совета и партнеров за эффективное взаимодействие и совместную работу над вызовами, возникающими в украинской энергетике с начала полномасштабного вторжения россии.

«Украина имеет большой газовый потенциал. Реализовать этот потенциал — это наш шанс внести вклад в Победу Украины, от которой без преувеличения зависит дальнейшее будущее мира», — отметил председатель наблюдательного совета Нафтогаза Энтони Марино.

Напоминаем, что сейчас в столице работают все члены наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины», среди которых: председатель наблюдательного совета Энтони Марино, его заместитель Наталья Бойко, а также члены наблюдательного совета Ричард Хуквей, Тор Мартин Анфиннсен, Людо Ван дер Хейден и Ростислав Шурма.



Встреча послов и представителей стран G7 и ЕС с руководством 1-9