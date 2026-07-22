Хмара и Драпатый договорились «быть честными друг с другом» и максимально переносить войну на территорию РФ

Исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара встретился с новым главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым. В частности, они обсудили продолжение ударного и технологического давления на Россию с использованием всех имеющихся средств.

Заявление Хмары по итогам встречи с Драпатым обнародовала пресс-служба Минобороны в среду, 22 июля.

Исполняющий обязанности министра обороны выразил уверенность в новом главнокомандующем. Хмара говорит, что они с Драпатым договорились быть честными друг с другом, а все разногласия решать в интересах украинских военных.

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Как отметил глава Минобороны, совместно с главнокомандующим они могут выполнить поручение президента Владимира Зеленского и обеспечить условия для максимальной эффективности Сил обороны Украины.

«Командиры бригад и корпусов озвучили конкретные вызовы, стоящие сегодня перед Силами обороны. Наши первоочередные шаги — поддержать фронт, усилить поддержку со стороны партнеров и максимально перенести войну на территорию агрессора. Для этого мы обеспечим стабильный и гибкий доступ боевых подразделений к эффективным средствам, в частности дальнобойным, а также развитие технологий и асимметричных решений», — сказал Хмара.

Он заявил, что цель остается неизменной — технологическое превосходство украинской армии над россиянами и максимальное сохранение жизней людей за счет технологических изменений.

Глава Минобороны подчеркнул необходимость масштабирования того, в чем Силы обороны уже эффективны: ударов большой и средней дальности, НРК и других решений, которые сохраняют жизни военнослужащих и позволяют эффективнее уничтожать врага.

Кроме того, Хмара и Драпатый обсудили видение будущего.

«У нас общая позиция относительно развития Сил обороны Украины. Президент Владимир Зеленский поддержал наше видение. Мы работаем над стратегией — практическими шагами по завершению войны на условиях Украины и принуждению России к долгосрочному миру», — отметил Хмара.

Увольнение Сырского и назначение Драпатого — что известно

Вечером 21 июля Зеленский заявил, что Александр Сырский покидает пост главнокомандующего ВСУ, который он занял в феврале 2024 года после отставки Валерия Залужного. Новым главнокомандующим стал 43-летний командующий Объединенными силами Михаил Драпатый.

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Михайло Драпатий / Инфографика: NV

Увольнение Сырского произошло на фоне протестов в Киеве и других городах Украины, начавшихся после отставки Федорова с поста министра обороны 16 июля. Экс-министр обороны заявил, что главнокомандующий ВСУ блокировал все инициативы его команды и «плел интриги».

22 июля Сырский прокомментировал свою отставку и заявил, что будет служить Украине до победы.

В этот же день Драпатый сообщил, что приступил к исполнению обязанностей главнокомандующего ВСУ. Начальником Генерального штаба в его команде станет генерал-майор Игорь Скибюк — бывший командующий ДШВ.