Вспышка ветрянки и кори: в Киевской области госпитализировали 12 военных и 13 нацгвардейцев

В области - вспышка кори и ветрянки, об эпидемии речь не идет

В Киевской области с подозрением на корь госпитализированы семеро нацгвардейцев и 12 военнослужащих, с подозрением на ветрянку - еще шестерых нацгвардейцев.

Об этом сообщили в военной прокуратуре Центрального региона Украины.

По предварительным данным, военнослужащие Национальной гвардии заболели корью и ветрянкой в ​​общежитии в г. Ирпень. В воинской части, которая находится в г. Бровары, случаев болезни не зафиксировано.

Еще 12 военнослужащих с подозрением на корь были госпитализированы из воинских частей Министерства обороны Украины по всей Киевской области: Десна - четыре человека, Киев - три человека, Белая Церковь - один человек и Ольшаница - четыре человека.

В Минобороны сообщили, что в воинских частях имеют место лишь отдельные случаи заболеваний, угрозы эпидемии нет.

Напомним, что в Ирпене Киевской области зафиксировали вспышку кори и ветрянки. В Ирпенскую центральную городскую больницу обратились шесть военнослужащих с ветрянкой и еще пятеро с подозрением на корь. Среди больных есть женщина на 36 неделе беременности.