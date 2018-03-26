Вспышка ветрянки и кори: в Киевской области госпитализировали 12 военных и 13 нацгвардейцев

В Киевской области с подозрением на корь госпитализированы семеро нацгвардейцев и 12 военнослужащих, с подозрением на ветрянку - еще шестерых нацгвардейцев.
Об этом сообщили в военной прокуратуре Центрального региона Украины.
По предварительным данным, военнослужащие Национальной гвардии заболели корью и ветрянкой в общежитии в г. Ирпень. В воинской части, которая находится в г. Бровары, случаев болезни не зафиксировано.
Еще 12 военнослужащих с подозрением на корь были госпитализированы из воинских частей Министерства обороны Украины по всей Киевской области: Десна - четыре человека, Киев - три человека, Белая Церковь - один человек и Ольшаница - четыре человека.
В Минобороны сообщили, что в воинских частях имеют место лишь отдельные случаи заболеваний, угрозы эпидемии нет.
Напомним, что в Ирпене Киевской области зафиксировали вспышку кори и ветрянки. В Ирпенскую центральную городскую больницу обратились шесть военнослужащих с ветрянкой и еще пятеро с подозрением на корь. Среди больных есть женщина на 36 неделе беременности.
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