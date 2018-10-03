Вспышка сибирской язвы в Одесской области. Что стало причиной заражения

Министерство здравоохранения подтвердило один случай сибирской язвы в Одесской области. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Мясо коровы

Во вторник медики подтвердили этот диагноз у одного человека в селе Меняйловка Одесской области. Были госпитализированы 5 человек со специфическими симптомами на коже. Как сообщил гендиректор Центра общественного здоровья МЗ Владимир Курпита, проведено исследование мяса убитого животного и почвы из одесского села.

Лицам, которые имели риск заражения возбудителем сибирской язвы, назначается срочная профилактика антибиотиками

По словам Курпиты, исследования проводила референс-лаборатория центра. Результаты исследований мяса являются положительными. Такое же заболевание было зафиксировано у одного из больных, у которого обнаружили кожную форму. Она лечится антибиотиками и не является опасной, как легочная форма. Как отчитывался Курпита, принимаются меры для недопущения распространения заболевания.

В Украине более 13,5 тысяч мест, которые потенциально опасны из-за сибирской язвы, добавил Курпита.

С 30 сентября в селе Меняйловка введен карантин. Как заявили в Минздраве, медики обследуют людей, контактировавших с больными животными или употреблявшими мясо забитого скота и будут наблюдать за состоянием их здоровья в течение 15 дней.

Лицам, которые имели риск заражения возбудителем сибирской язвы, назначается срочная профилактика антибиотиками.

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Ранее сообщалось, что пятеро жителей села Меняйловка в прошлом месяце зарезали корову и потребляли ее мясо. После этого они обратились в больницу из-за плохого самочувствия.

Почва и вода с пастбища

Сибирская язва - инфекция, которая обычно имеет грунтовые очаги, а корова вероятно была заражена на пастбище, отметил начальник управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области Владимир Гиск.

В селе Меняйловка течет река Сарата, которая берет начало в Молдове, где были зафиксированы случаи сибирской язвы. Инфекция, скорее всего, распространилась через воду. Гиск подчеркнул, что Госпродпотребслужба взяла пробы грунта на наличие инфекции, результаты будут через несколько дней.

Смерть из-за кори

Во Львовской области 1 октября от кори умер трехлетний мальчик, подтвердила главный эпидемиолог Львовской области Натальи Тимко. Она отметила, что ребенок имел тяжелое неврологическое заболевание, а инфекция дала осложнения. В Львовскую областную инфекционную больницу мальчика госпитализировали две недели назад. Ребенок не был вакцинирован от кори.