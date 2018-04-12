Вспышка кори в Украине: во Львове умер трехлетний ребенок

Ребенку не сделали вакцину против кори

В Украине зафиксирован еще один летальный случай от осложнений кори с начала года.

Как сообщили в Минздраве, во Львове умер трехлетний ребенок, он не был вакцинирован.

В ведомстве напомнили, что за 14 недель года корью заболел 9861 человек - 3614 взрослых и 6247 детей.

От осложнений кори умерло восемь человек: шесть детей и двое взрослых.

Больше всего корью заболели в Ивано-Франковской (1883), Закарпатской (1693), Одесской (1233), Львовской (986) и Черновицкой (909) областях.

Наименьшее количество случаев заболевания наблюдается в Луганской (4), Сумской и Харьковской (по 13), Черниговской (15), а также Херсонской (18) областях.

В Минздраве также добавили, что вакцина есть в наличии во всех регионах. На данный момент осталось 286 тысяч доз. Новые поставки запланированы на апрель.

Ранее сообщалось, что в университете Днепра зафиксировали вспышку кори, среди заболевших - беременная и медработник.

Случай массового заболевания корью также был зафиксирован на одном из заводов во Львовской области, 13 сотрудников госпитализировали.