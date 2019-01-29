Вспышка кори в Одесской области: заболели уже 86 детей Вчера, 16:43 201 Цей матеріал також доступний українською DarkoStojanovic / pixabay Вакцинация - единственная защита от кори DarkoStojanovic / pixabay

Количество случаев заболевания корью среди жителей Килийской объединенной территориальной общины Одесской области возросло до 86.

Об этом Укринформу сообщил председатель Килийской ОТО Павел Бойченко.

"По состоянию на 29 января на территории объединенной общины зафиксировано 86 случаев заболеваний детей корью, в том числе 4 заболевания в городе Килия", - отметил он.

По его словам, вспышка кори в регионе связана с отказом одной из протестантских религиозных общин делать прививки детям из-за "мировоззренческих убеждений, а не религиозных". В областном департаменте здравоохранения настаивают, что местные родители не вакцинируют своих детей как из-за мировоззренческих, так и религиозных убеждений.

По словам Бойченко, из-за вспышки кори карантин в учебно-воспитательных учреждениях на территории ОТО продлен до 6 февраля.

Ранее сообщалось, что число заболевших корью детей возросло до 71. Министерство здравоохранения может рассмотреть вопрос об объявлении в Украине эпидемии кори.

Единственной эффективной защитой от кори является прививка. Массовый отказ родителей от вакцинации снижает коллективный иммунитет и ставит под угрозу здоровье других детей и взрослых, в первую очередь - новорожденных.