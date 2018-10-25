25 октября 2018, четверг

Вспышка кори в Черновицкой области: заболели 45 школьников и беременная учительница

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Многие пострадавшие не были вакцинированы
Фото: ЮНИСЕФ

Многие пострадавшие не были вакцинированы

В результате вспышки кори в селе Рукшин Черновицкой области заболели 45 школьников и беременная учительница.

По словам заместителя главврача Хотинской больницы Аллы Яковенко, заболели дети с первого по 11 класс, пишет ТСН.

"Самые младшие - это дети первого класса, и самые старшие – 11 класс. Это лихорадка, это головная боль, это признаки коньюнктивита, рвота и общая слабость", - рассказала она.

Восемь детей находятся в больнице в состоянии средней тяжести, остальные проходят амбулаторное лечение дома.

Большинство заболевших не были вакцинированы.

Отмечается, что первый случай заболевания был зафиксирован еще в сентябре, количество пострадавших постепенно увеличивалось, однако школу закрыли на карантин только сейчас.

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