Вспышка кори в Закарпатской области: заболели 49 учеников

У большинства детей преобладают легкие и средние формы заболевания (иллюстративное фото)

В Закарпатской области симптомы кори обнаружены у 49 учеников общеобразовательной школы села Черная Тиса Раховского района, сообщает Радіо Свобода.

По словам заведующего отделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Закарпатского лабораторного центра Минздрава Украины Виктории Тимчик, по форме течения преобладают легкие и средние формы заболевания.

"Двое больных учеников госпитализированы в инфекционное отделение Раховской районной больницы. Вопрос эпидемической ситуации планируется рассмотреть на заседании комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Раховской райгосадминистрации", - сообщила Тимчик.

В Департаменте здравоохранения Закарпатской ОГА указали, что из 36 детей, у которых корь диагностировали 15 мая, четверо ни были вакцинированы. Болеть дети начали с конца прошлой недели, преимущественно это ученики вторых и шестых классов.

С начала года в селе Черная Тиса заболели корью 57 детей.

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