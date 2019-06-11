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ВСП уволил судью, которая отпустила Саакашвили из-под ареста

Сегодня, 14:44
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ВСП уволил судью, которая отпустила Саакашвили из-под ареста - фото

Громадське

Судья Лариса Цоколь

Высший совет правосудия уволил судью Печерского районного суда Киева Ларису Цокол.

Как сообщает пресс-служба ведомства, судья была уволена в связи с подачей заявления по собственному желанию.

Также на заседании уволили судью Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области Зоряну Обору по собственному желанию.

Кроме того, ВСП принял решение остановить рассмотрение вопроса об увольнении Владимира Скорика с должности судьи Соломенского районного суда Киева.

11 декабря 2017 года судья Печерского райсуда Киева Лариса Цоколь отпустила экс-президента Грузии лидера партии Рух новых сил Михеила Саакашвили на время расследования.

Таким образом суд не поддержал ходатайство прокуратуры, которая просила о мере пресечения — круглосуточный домашний арест.

22 декабря 2017 года Высший совет правосудия открыл относительно Цоколь дисциплинарное дело.

В октябре 2018 года Высший совет правосудия отстранил Ларису Цоколь от должности судьи Печерского райсуда Киева.

Цоколь обжаловала решение и в 2019 году ВСП решил отстранить судью от должности на шесть месяцев.

В 2019 году Саакашвили вернули гражданство и 29 мая он вернулся в Украину.

Теги:   Михеил Саакашвили

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