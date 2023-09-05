ВАКС снова уменьшил размер залога экс-главе Верховного суда Князеву 5 сентября, 15:39 Всеволод Князев в суде, 18 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Высший антикоррупционный суд во второй раз уменьшил размер залога бывшему председателю Верховного суда Всеволоду Князеву — на этот раз с 75 до 55 миллионов гривен. Таким образом ВАКС частично удовлетворил ходатайство адвоката.

Об этом говорится в постановлении суда, которое было опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

В документе указано, что полный текст постановления будет обнародован во вторник, 5 сентября, в 17:00. Сейчас доступна только резолютивная часть постановления суда.

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Ранее ВАКС уменьшил размер залога Князеву со 107 млн грн до 75 млн.

Дело Князева: что известно

15 мая СМИ сообщили, что главу Верховного суда Всеволода Князева подозревают в получении взятки в $2,7 миллиона — это задокументировали НАБУ и САП.

Позже в САП подтвердили задержание Князева. Директор НАБУ Семен Кривонос назвал это крупнейшим разоблачением чиновника в судебной ветви власти за все время работы НАБУ и САП.

Пленум ВС 16 мая выразил недоверие Князеву — он потерял должность главы суда, но остается судьей до решения Высшего совета правосудия. Ему и его сообщнику-адвокату сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. 18 мая Князева арестовали на два месяца с альтернативой залога в размере 107 млн грн.

26 мая пленум Верховного суда избрал новым председателем Станислава Кравченко — он был главой Кассационного уголовного суда в составе ВС.

По словам директора НАБУ, правоохранители зафиксировали контакты владельца группы Финансы и кредит Константина Жеваго с одним из владельцев адвокатского объединения, которым пользовались для прикрытия преступной деятельности. Речь шла о договоренности о взятке работникам Верховного суда «за принятие необходимого для этого предпринимателя решения».

Бизнесмен Жеваго отрицает свою причастность к многомиллионной взятке. 19 апреля 2023 года Верховный суд оставил за компанией Жеваго 40% акций Полтавского горно-обогатительного комбината в судебной тяжбе, которая длилась с 2005 года.

Правоохранители также проверяют другие факты получения взяток судьями Верховного суда.