ВАКС снова уменьшил размер залога экс-главе Верховного суда Князеву
Всеволод Князев в суде, 18 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Alina Smutko)
Высший антикоррупционный суд во второй раз уменьшил размер залога бывшему председателю Верховного суда Всеволоду Князеву — на этот раз с 75 до 55 миллионов гривен. Таким образом ВАКС частично удовлетворил ходатайство адвоката.
Об этом говорится в постановлении суда, которое было опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.
В документе указано, что полный текст постановления будет обнародован во вторник, 5 сентября, в 17:00. Сейчас доступна только резолютивная часть постановления суда.
Ранее ВАКС уменьшил размер залога Князеву со 107 млн грн до 75 млн.
Дело Князева: что известно
15 мая СМИ сообщили, что главу Верховного суда Всеволода Князева подозревают в получении взятки в $2,7 миллиона — это задокументировали НАБУ и САП.
Позже в САП подтвердили задержание Князева. Директор НАБУ Семен Кривонос назвал это крупнейшим разоблачением чиновника в судебной ветви власти за все время работы НАБУ и САП.
Пленум ВС 16 мая выразил недоверие Князеву — он потерял должность главы суда, но остается судьей до решения Высшего совета правосудия. Ему и его сообщнику-адвокату сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. 18 мая Князева арестовали на два месяца с альтернативой залога в размере 107 млн грн.
26 мая пленум Верховного суда избрал новым председателем Станислава Кравченко — он был главой Кассационного уголовного суда в составе ВС.
По словам директора НАБУ, правоохранители зафиксировали контакты владельца группы Финансы и кредит Константина Жеваго с одним из владельцев адвокатского объединения, которым пользовались для прикрытия преступной деятельности. Речь шла о договоренности о взятке работникам Верховного суда «за принятие необходимого для этого предпринимателя решения».
Бизнесмен Жеваго отрицает свою причастность к многомиллионной взятке. 19 апреля 2023 года Верховный суд оставил за компанией Жеваго 40% акций Полтавского горно-обогатительного комбината в судебной тяжбе, которая длилась с 2005 года.
Правоохранители также проверяют другие факты получения взяток судьями Верховного суда.