Князев арендовал в центре Киева квартиру площадью 133 м² за тысячу гривен — прокурор 18 мая, 19:36 Всеволод Князев (Фото:REUTERS/Leah Millis)

В четверг, 18 мая, прокурор заявил, что бывший глава Верховного Суда Всеволод Князев арендовал квартиру площадью 133 квадратных метра в центре Киева за тысячу гривен.

Об этом стало известно во время судебного заседания, на котором Князеву избирают меру пресечения.

Прокурор Виталий Гречишкин отметил, что сторона защиты Князева сама подала протокол аренды этой квартиры, когда подавала возражения против позиции обвинения. Этот документ датирован ноябрем 2017 года.

Видео дня

В этой квартире экс-председатель Верховного Суда фактически проживает, также там проходил обыск во время расследования дела о коррупции в ВС, утверждает прокуратура.

Нам в комментарии Князев отказался сказать, как ему удалось так недорого арендовать большую квартиру в центре Киева. Объяснил это тем, что это не касается этого дела, то есть дела о коррупции в Верховном Суде. Утверждает, что эта информация касается не только его, но и третьих лиц, поэтому якобы не может ее разглашать.

В то же время, адвокат Князева Иван Староста отметил, что договор зафиксировали еще в 2017 году. «Сумма, которая была зафиксирована, она еще с 17-го года была, просто продолжалась пролонгация. Поэтому, очевидно, можем предполагать, что там не вносили изменения, но договор это так, для понимания», — сказал адвокат.

Вечером 15 мая СМИ сообщили, что главу Верховного Суда Всеволода Князева подозревают в получении взятки в $2,7 миллиона — это задокументировали НАБУ и САП.



Позже в САП подтвердили задержание Князева. Директор НАБУ Семен Кривонос назвал это крупнейшим разоблачением высшего должностного лица в судебной ветви власти за время работы НАБУ и САП.

По словам Кривоноса, правоохранители зафиксировали контакты владельца группы Финансы и кредит Константина Жеваго с одним из владельцев адвокатского объединения, которым пользовались для прикрытия преступной деятельности. Речь шла о договоренности о взятке судьям «за принятие нужного для этого предпринимателя решения».

Правоохранители также проверяют другие факты получения взяток судьями Верховного Суда.

Пленум ВС 16 мая выразил недоверие Князеву — он лишился должности главы суда, но остается судьей до решения Высшего совета правосудия. Ему и его сообщнику-адвокату сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды.

Бизнесмен Жеваго отрицает свою причастность к многомиллионной взятке. 19 апреля 2023 года Верховный Суд оставил за компанией Жеваго 40% акций Полтавского горно-обогатительного комбината в судебной тяжбе, которая длилась с 2005 года.



Князева избрали главой Верховного Суда в конце октября 2021 года. С 2017-го он занимал должность судьи и секретаря Верховной палаты ВС.