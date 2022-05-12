В Одесской ОВА заявили, что в Черном море загорелся российский корабль тылового обеспечения. В ОК Юг не подтвердили 12 мая, 19:44 Цей матеріал також доступний українською Корабль Всеволод Бобров (Фото:скриншот/Youtube/24 NEWS plus)

Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук заявил, что благодаря действиям украинских защитников в Черном море загорелся российской корабль. По его словам, речь о судне тылового обеспечения Всеволод Бобров.

Война России против Украины — главные события 12 мая

«Одно из самых новых в российском флоте. Говорят, шкандыбает в Севастополь. Эту информацию нужно подтвердить, но то, что ему дали „змеебаев“ в районе острова Змеиный — правда», — сказал он в вечернем видеообращении.

Видео дня

В комментарии НВ Одесса начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк не подтвердила эту информацию.

Ранее 24 канал со ссылкой на источники в разведке сообщал, что на российском судне тылового обеспечения (предположительно, Всеволод Бобров или Эльбрус), который шел в направлении острова Змеиный, произошел пожар.

В сводке о российских потерях за 12 мая без подробностей сообщалось, что Силы обороны Украины уничтожили еще один российский корабль или катер.

8 мая в районе острова Змеиный украинские военные уничтожили российский вертолет с десантом на борту.

Также возле острова Змеиный Байрактары уничтожили десантный катер Серна и ЗРК Тор, два десантно-штурмовых катера типа Раптор и серьезно повредили еще один Раптор. Были уничтожены 46 человек из состава вражеского десанта.



26 апреля ВСУ атаковали вражеский пункт управления на Змеином и уничтожили зенитно-ракетный комплекс Стрела-10. Позже украинские защитники разбили три российских ЗРК и серверную с телекоммуникационным оборудованием. Через неделю возле острова были уничтожены еще два российских катера типа Раптор.



Остров Змеиный: Работа Байракторов по российским катерам и позициям оккупанта https://www.youtube.com/embed/VOzfJoC_H2E

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