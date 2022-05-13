Российский корабль по предварительным данным подбили при попытке везти на Змеиный систему ПВО — Арестович 13 мая, 01:36 Цей матеріал також доступний українською На корабле Всеволод Бобров вспыхнул пожар (Фото:Скриншот/Youtube/24 NEWS plus)

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что по предварительным данным российский корабль Всеволод Бобров подбили, когда тот вез на остров Змеиный систему ПВО.



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В эфире YouTube-каналу Фейгин Live он сообщил, что это судно тылового обеспечения, которое прибыло с Северного флота РФ.

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Отвечая на вопрос, подбили ли его, советник главы ОП отметил, что система ПВО «как обычно» работала на его палубе.

По его словам, предварительные данные, которые надо уточнять, свидетельствуют о том, что корабль не затонул, но «вроде как» имеет серьезные повреждения.

«Еще одна Чернобаевка — Змеебаевка. Лезут и лезут. Ну что ж брать этот несчастный остров размером с четыре футбольных поля, на котором прятаться негде», — резюмировал Арестович.

Как заявил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук в эфире телемарафона, есть данные, что на Всеволоде Боброве произошел пожар, но детальная информация будет предоставлена позже.

В комментарии НВ Одесса начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк не подтвердила эту информацию.



В сводке Генштаба ВСУ о боевых потерях РФ за минувшие сутки сообщалось об уничтожении одного российского корабля или катера без каких-либо подробностей. В целом с начала полномасштабной войны против Украины уничтожено 13 российских кораблей и катеров, в том числе флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер Москва.

В сводке Генштаба ВСУ о боевых потерях РФ за минувшие сутки сообщалось об уничтожении одного российского корабля или катера без каких-либо подробностей.

В целом с начала полномасштабной войны против Украины уничтожено 13 российских кораблей и катеров, в том числе флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер Москва.

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