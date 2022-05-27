В условиях войны. Как проходит праздник Последнего звонка в 2022 году

27 мая, 11:53
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Последний звонок в Миропольской начальной школе в Житомирской области, 24 мая 2022 года (Фото:Новопокровська ТГ Іверський округ ЗЗСО Миропільська початкова школа via Facebook)

Последний звонок в Миропольской начальной школе в Житомирской области, 24 мая 2022 года (Фото:Новопокровська ТГ Іверський округ ЗЗСО Миропільська початкова школа via Facebook)

В 2022 году последний звонок проходит в условиях войны. НВ рассказывает об особенностях праздника этого года.

Когда Последний звонок в 2022 году

Как сообщает Армия Inform со ссылкой на Минобразования, в 2022 году праздник Последнего звонка должен пройти сегодня, 27 мая.

Однако дату окончания учебного года каждое учебное заведение устанавливает самостоятельно, школам рекомендуется только закончить семестр к 1 июня. В частности, сообщалось, что в большинстве школ Кропивницкого учебный год закончится 31 мая.

Видео дня

В то же время отмечается, что из-за войны сроки завершения обучения могут меняться, а в некоторых школах из-за большого перерыва в обучение может продолжаться и летом, чтобы ученики успели овладеть всей программой.

Министр образования Сергей Шкарлет сообщал, что по состоянию на 21 мая 2022 года более 210 тысяч детей в почти 800 школах уже завершили обучение.

Школы могут проводить праздничные мероприятия по случаю последнего звонка в тех регионах, где это делать безопасно.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid03dX5AREksBh8byZwBv15gxd85xtyU9b4gjXL5ir6qGZzGa6e19Y3gfhq8827uF3Cl&id=112310887611699

Последний звонок онлайн

Также праздник Последнего звонка для всех школьников в Украине и за рубежом с 10:00 27 мая проходил онлайн.

Его транслировали на всех региональных каналах Суспільного, на Facebook-страницах Суспільного и Освіторії, на Youtube-каналах Першого, Освіторії и ЮНИСЕФ. Этот формат последнего звонка был организован общественной организацией Освіторія в партнерстве с Суспільним и при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Министерства образования и науки Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=NQ77N7ANC8A
Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Школы Российско-украинская война Последний звонок Дети ученики

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