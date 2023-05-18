Во время военного положения. Сколько еще продлится мобилизация и кто вручает повестки после изменения закона в Украине 18 мая, 14:29 Всеобщая мобилизация: когда закончится в Украине и как вручают повестки после изменений законов (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Всеобщая мобилизация и военное положение продолжаются в Украине с 24 февраля 2022 года. Все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть мобилизованы. Рассказываем, кто сейчас имеет право вручать повестки, и сколько еще продлится мобилизация.

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину, Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию в стране. Это означает, что во время правового режима военного положения все ресурсы направляются на оборону страну, все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и не могут покидать Украину.

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Во время общей мобилизации усилия направлены на оперативное пополнение состава Сил обороны, создание мобилизационного резерва и привлечение любых ресурсов для защиты страны.

Законодательно не до конца урегулирован процесс вручения повесток во время мобилизации, поэтому вручать их могут в любых местах.

Сколько продлится мобилизация и будет ли новая волна

Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, цели мобилизации, которые утвердили еще в феврале 2022 года, до сих пор не достигнуты.

Однако Резников подчеркнул, что пока нет никакой необходимости усиливать мобилизацию в Украине, например для восстановления потерь или пополнения новых подразделений. Генштаб «в спокойном темпе» справляется с компенсацией потерь, которые несет Украина, и не испытывает недостатка в защитниках страны.

«Мы его [план] еще до конца даже не выполнили. У нас нет необходимости объявлять новую мобилизацию», — сказал он.

Кроме того, нет никаких волн мобилизации — она объявлена 24 февраля 2022 года и продолжается до сих пор в соответствии с мобилизационными задачами, установленными высшим военно-политическим руководством и засекреченными во время войны.

Общая мобилизация и военное положение продлены в Украине до 18 августа 2023 года законами № 9260 и № 9259 соответственно. При объявлении военного положения указывается, на какое время оно принимается, и какие ограничения конституционных прав граждан оно предусматривает. После этого военное положение может либо закончиться на следующий день после указанной даты, либо быть продленным. Максимальный срок установления военного положения в Украине — 90 дней.

Таким образом, военное положение и всеобщая мобилизация продлятся в Украине до 18 августа 2023 года, после чего либо автоматически будут завершены 19 августа, либо будут продлены соответствующими нормативными актами.

Кто и где может вручать повестки в Украине

В Украине внесли изменения в Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки относительно вручения повесток. По новым правилам, территориальные центры комплектования и социальной поддержки могут выдавать повестки мужчинам независимо от места воинского учета. Таким образом, уполномоченное лицо может вручить повестку жителю Житомира в Харькове, и тот должен явиться в Харьковский ТЦК независимо от того, что там нет его личного дела, и независимо от того, имеет ли он при себе медицинские справки с историей болезни.

Вопрос об уточнении данных или мобилизации в таких случаях решают в ТЦК, когда лицо появляется по повестке.

Законодательством не установлено место, в котором могут вручить повестку. Как пояснила NV Мария Звягинцева, юрист Юридической сотни, количество тех, кто вручает повестки, не определено ни одним нормативно-правовым актом.

«Повестка должна быть подписана руководителем ТЦК, или органа СБУ, СВР, исполкома поселкового или иного совета. Если повестку вручили студенту или преподавателю, речь идет об уточнении учетных данных или прохождении медицинского осмотра. Однако такие лица имеют право на отсрочку от мобилизации и могут быть призваны на военную службу только с их согласия», — подчеркнула она.

По ее словам, повестки в Украине могут вручать:

уполномоченные представители ТЦК;

исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов — в случае получения распоряжения ТЦК;

руководители ( главы) государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций — также при наличии соответствующего распоряжения. К ним могут относиться и заведения образования.

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец подчеркнул, что граждане имеют право проверять документы уполномоченных лиц перед вручением повесток. Это должно быть распоряжение начальника ТЦК и документы, которые доказывают работу в ТЦК или органах местного самоуправления.

Кого мобилизуют в первую очередь и как работает отбор в ТЦК

Как сообщил Military Media Center заместитель начальника территориального центра комплектования начальник сектора комплектования Киевского городского ТЦК полковник Александр Коновалов, в ТЦК проводится профессионально-психологический отбор, уточнение учетной информации и медкомиссия.

«Если по состоянию здоровья человек будет непригодным или имеет право на отсрочку от призыва, то повестка будет ему вручаться только для уточнения данных или для предоставления определенных документов», — подчеркнул заместитель начальника Киевского городского ТЦК.

Мобилизовать могут любого из мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, если он пригоден по состоянию здоровья и нет законных оснований не призывать его. Сейчас мобилизуют всех мужчин независимо от того, имеет ли он военный опыт — обучение для таких длится от одного до трех месяцев в зависимости от военной специальности. Таким образом, в первую очередь мобилизуют такие категории мужчин:

годные и ограниченно годные во время военного положения по состоянию здоровья в возрасте от 27 до 60 лет без опыта военной службы;

годные и ограниченно годные по состоянию здоровья во время военного положения мужчины с опытом военной службы в возрасте от 18 до 60 лет;

снятые и исключенные с воинского учета мужчины в возрасте от 18 до 60 лет (владельцы «белого билета»), признанные годными или ограниченно годными по состоянию здоровья решением ВВК, которые не совершали тяжкое преступление.

Женщины и мужчины, имеющие право на отсрочку по инвалидности или по семейным обстоятельствам могут быть мобилизованы только по собственному желанию. Мужчины, которые имеют право на отсрочку от мобилизации по статье 23 Закона о мобилизационной подготовке по семейным обстоятельствам или по состоянию здоровья могут служить только по месту жительства в соответствии с законами Украины.