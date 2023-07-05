Мужчинам от 18 до 60 лет. Сколько еще продлится вручение повесток на улицах и во всех публичных местах 5 июля, 13:11 Всеобщая мобилизация: сколько еще будут вручать повестки в Украине и как долго продлится военное положение (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки вручают повестки всем военнообязанным мужчинам. Повестки раздают адресно, на работе и во всех публичных местах — на улице, в торговых центрах или метро.

В Украине законом не урегулировано, где должны вручать повестки уполномоченные лица, и работники ТЦК выдают повестки во всех публичных местах и адресно. Также повестки могут вручаться на работе руководителем, если для этого есть соответствующий приказ из ТЦК.

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Весной в Украине внесли изменения в Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки по вручению повесток. Теперь, ТЦК могут выдавать повестки мужчинам независимо от места воинского учета в тех районах или областях, где они остановили этих мужчин.

Это означает, что документы на отсрочку и медицинские заключения в случае проблем со здоровьем следует иметь при себе на улице, чтобы быть готовыми проверять отсрочку и проходить военно-врачебную комиссию в другом ТЦК.

Сколько еще будут вручать повестки всем мужчинам

Оповещение военнообязанных по общей мобилизации происходит путем вручения повесток всем мужчинам от 18 до 60 лет. Оповещение и мобилизация происходят согласно секретным мобилизационным планам, которые составляются высшим военно-политическим руководством. Планы составляются в соответствии с ситуацией на фронте и потребностями Сил Обороны Украины. Первые планы были составлены после объявления военного положения и всеобщей мобилизации с 24 февраля 2022 года.

Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили на 90 дней — до 18 августа 2023 года законами № 9259 и № 9260 соответственно. Мобилизация и выдача повесток в Украине продлится до конца военного положения и всеобщей мобилизации — до 18 августа 2023 года. После этого или власти Украины продлят военное положение и всеобщую мобилизацию еще максимум на 90 дней или они автоматически перестанут действовать с 19 августа.

Военное положение может вводиться до 90 дней. Для продления режима военного положения необходимо утвердить новый Указ Президента Украины о продлении военного положения, или оно автоматически завершается по истечении срока.

Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, цели мобилизации, которые утвердили еще в феврале 2022 года, до сих пор не достигнуты, однако нет необходимости усиливать мобилизацию.

При необходимости продолжать всеобщую мобилизацию и военное положение в Украине с 18 августа 2023 года, их могут продлить до 16 ноября 2023 года за один раз.

Всеобщая мобилизация — виды повесток в Украине

Руководитель Львовского областного ТЦК полковник Александр Тищенко объяснил, какие виды повесток выдают сейчас его подчиненные из ТЦК и что они означают:

повестка об уточнении данных;

повестка на прохождение военно-врачебной комиссии;

мобилизационное распоряжение, или « боевая повестка».

Во время военного положения в Украине не проводится призыв на срочную службу. Соответствующая норма предусмотрена статьей 18−1 Закона Украины о Военной службе и воинской обязанности.

«Если бы мужчины это делали заблаговременно и регулярно, то бы однозначно порядка было больше в их учетных делах и никто не дергал бы людей впустую», — подчеркнул начальник ТЦК.

Повестка об уточнении данных имеет целью собрать информацию о военнообязанных. Согласно действующему законодательству каждый военнообязанный обязательно должен сообщать ТЦК обновленную информацию о:

составе семьи;

состоянии здоровья;

смену места работы;

смену места жительства;

контактные данные и т. д.

Повестка на военно-врачебную комиссию отправляет мужчину на медосмотр специальными врачами, которые признают его пригодность для мобилизации.

«Мобилизационное распоряжение, или так называемая „боевая повестка“, вручается военнообязанному после прохождения медкомиссии, если он признан годным к прохождению военной службы», — подчеркнул полковник ВСУ.

Кто вручает повестки в Украине

Законодательством не установлено место, в котором могут вручить повестку. Как пояснила NV Мария Звягинцева, юрист Юридической сотни, количество тех, кто вручает повестки, не определено ни одним нормативно-правовым актом.

По словам юриста, повестки в Украине могут вручать:

уполномоченные представители ТЦК;

исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов — в случае получения распоряжения ТЦК;

руководители ( главы) государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций — также при наличии соответствующего распоряжения;

главы) государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций — также при наличии соответствующего распоряжения; руководители заведений образования.

«Сегодня многие ходят в военной форме. А вручать повестки имеют право только соответствующие уполномоченные лица», — подчеркнул Тищенко, объясняя, имеют ли право мужчины проверять документы у военных.

Украинцы имеют право проверить, есть ли у лиц, которые хотят вручить повестку распоряжение начальника ТЦК и документы, которые доказывают их работу в ТЦК или органах местного самоуправления.