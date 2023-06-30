Контроль усилен. Почему военные вручают повестки всем мужчинам и что проверяют в первую очередь — объяснение ТЦК 30 июня, 14:08 Мобилизация в Украине: повестки выдают под запись — на что ТЦК обращает внимание в первую очередь (Фото:REUTERS/Олександр Ратушняк)

В Украине всеобщая мобилизация и военное положение продолжаются с 24 февраля 2022 года. Все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть мобилизованными. Работники территориальных центров комплектования начали вручать повестки под контролем.

Военное положение и всеобщая мобилизация продлены до 18 августа 2023 года. Это означает, что каждый мужчина от 18 до 60 лет может быть мобилизован для защиты Украины, если военно-врачебная комиссия признает его годным или ограниченно годным для военной службы. Повестки для мобилизации вручают адресно а также во всех публичных местах.

Видео дня

Как сообщает канал Киев 24, в Чернигове представители территориального центра комплектования выходят на улицы для вручения повесток с камерами, которые записывают весь их рабочий день. После завершения рабочего дня военные Черниговского ТЦК сдают записи на проверку. Камера имеет целью предотвратить конфликтные ситуации.

Повестки — что проверяет ТЦК в первую очередь

Теперь работники ТЦК утром проходят инструктаж, получают бодикам и отправляются на патрулирование по городу для вручения повесток всем мужчинам от 18 до 60 лет.

В первую очередь они проверяют, стоит ли лицо на воинском учете, затем, есть ли у мужчины отсрочка или бронирование.

«Стали ли они на воинский учет, если не стали, то почему. Если у человека есть письмо бронирования или отсрочки, а также выясняем нюансы и выписываем учетную повестку», — пояснил представитель Черниговского ТЦК.

Все утверждают, что повестка об уточнении данных — не призыв в армию, а лишь приглашение в ТЦК, чтобы стать на учет или уточнить данные для прохождения ВВК.

«Вручение боевой повестки — это когда человек прошел медицинскую комиссию, мы его изучили по морально-психологическим качествам, предложили ту или иную воинскую часть, знаем, куда мы отберем. Когда человек не появляется по боевой повестке, наступает уголовная ответственность. Все граждане, которые до сих пор не появились в ТЦК, подлежат административной ответственности», — заявил начальник Черниговского ТЦК Олег Гончарук.

Вручение повесток с камерой — что это значит

В сюжете отметили, что люди часто не понимают, почему именно к ним подходят военнослужащие, и называют вручение учетных повесток нарушением. Во время военного положения и всеобщей мобилизации уполномоченные лица имеют право проверять документы и вручать повестки, а теперь с записи бодикам можно будет отследить, все ли действия в пределах полномочий военных и соответствуют законам и Конституции, а также, есть ли нарушения со стороны мужчин.

«Мы стараемся быть вежливыми, разъясняем их ситуацию, сейчас действует военное положение, есть права и обязанности мужчин во время военного положения — это появиться в 10-дневный срок в ТЦК и стать на воинский учет», — объясняют работники ТЦК.

Ежедневно уполномоченные лица дают отчеты о проделанной работе и конфликтах в течение дня.

«По завершении бодикамеры сдаются, записи просматриваются, опрос, доклад о проделанной работе, наличие конфликтных ситуаций», — объясняет начальник ТЦК

Видеозаписи с бодикам хранятся в ТЦК длительное время и могут быть доказательством в случае судебного иска.

«Нарушения есть с разных сторон. Как со стороны граждан Украины, которые оскорбляют, угрожают и так далее, так и со стороны работников ТЦК. Это будет видеодоказательством законности действия работника ТЦК, во-первых, а если он нарушает права граждан Украины, это будет доказательством в том числе в суде, прокуратуре», — объясняет правозащитник Эдуард Багиров.

Ответственность за уклонение от повестки

Вид и мера ответственности за неявку по повестке зависит от цели вызова в ТЦК. То есть, ответственность меняется в зависимости от того, от какой повестки уклоняются лицо: сверка учетных данных, направление на прохождение медицинской комиссии или призыв на военную службу по мобилизации.

Неявка по повестке об уточнении данных или по повестке о прохождении ВВК означает административную ответственность. Неявка по повестке о мобилизации означает уголовную ответственность. В случае, если лицо не стоит на воинском учете, после первого предупреждения председателя ТЦК наступает уголовная ответственность.

В соответствии со статьей 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях административная ответственность может быть в виде наложены штрафа от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан. Повторное нарушение или нарушение в особое положение влекут за собой наложение штрафа на граждан от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц — от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

По статье 335 Уголовного кодекса Украины виновное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности — ограничение свободы сроком до 3 лет.

Статья 336 Уголовного кодекса Украины уклонение от призыва наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Статья 337 УКУ предусматривает штраф от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного года в случае уклонения, военнообязанного, резервиста от воинского учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем ТЦК, руководителями соответствующих органов Службы безопасности Украины, соответствующих подразделений Службы внешней разведки Украины.

По части 3 статьи 38 Закона Украины о воинской обязанности Органы Национальной полиции Украины в установленном законом порядке обязаны по обращениям ТЦК, ЦУ или региональных органов СБУ доставить к ним лиц, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210−1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме того, работодатели, руководители учреждений, предприятий и организаций, а также должностные лица в случае невыполнения ими обязанностей, установленных в распоряжении руководителя ТЦК и СП, могут нести административную ответственность по статье 210−1 КУоАП, предусматривающей санкцию в виде штрафа в размере от 1700 до 3400 гривен и от 3400 до 5100 гривен штрафа для должностных лиц. То есть, они могут нести ответственность за невыполнение требований по оповещению, а не только самого вручения повестки.