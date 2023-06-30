Контроль усилен. Почему военные вручают повестки всем мужчинам и что проверяют в первую очередь — объяснение ТЦК

30 июня, 14:08
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Мобилизация в Украине: повестки выдают под запись — на что ТЦК обращает внимание в первую очередь (Фото:REUTERS/Олександр Ратушняк)

Мобилизация в Украине: повестки выдают под запись — на что ТЦК обращает внимание в первую очередь (Фото:REUTERS/Олександр Ратушняк)

В Украине всеобщая мобилизация и военное положение продолжаются с 24 февраля 2022 года. Все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть мобилизованными. Работники территориальных центров комплектования начали вручать повестки под контролем.

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Военное положение и всеобщая мобилизация продлены до 18 августа 2023 года. Это означает, что каждый мужчина от 18 до 60 лет может быть мобилизован для защиты Украины, если военно-врачебная комиссия признает его годным или ограниченно годным для военной службы. Повестки для мобилизации вручают адресно а также во всех публичных местах.

Видео дня

Как сообщает канал Киев 24, в Чернигове представители территориального центра комплектования выходят на улицы для вручения повесток с камерами, которые записывают весь их рабочий день. После завершения рабочего дня военные Черниговского ТЦК сдают записи на проверку. Камера имеет целью предотвратить конфликтные ситуации.

Повестки — что проверяет ТЦК в первую очередь

Теперь работники ТЦК утром проходят инструктаж, получают бодикам и отправляются на патрулирование по городу для вручения повесток всем мужчинам от 18 до 60 лет.

В первую очередь они проверяют, стоит ли лицо на воинском учете, затем, есть ли у мужчины отсрочка или бронирование.

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«Стали ли они на воинский учет, если не стали, то почему. Если у человека есть письмо бронирования или отсрочки, а также выясняем нюансы и выписываем учетную повестку», — пояснил представитель Черниговского ТЦК.

Все утверждают, что повестка об уточнении данных — не призыв в армию, а лишь приглашение в ТЦК, чтобы стать на учет или уточнить данные для прохождения ВВК.

«Вручение боевой повестки — это когда человек прошел медицинскую комиссию, мы его изучили по морально-психологическим качествам, предложили ту или иную воинскую часть, знаем, куда мы отберем. Когда человек не появляется по боевой повестке, наступает уголовная ответственность. Все граждане, которые до сих пор не появились в ТЦК, подлежат административной ответственности», — заявил начальник Черниговского ТЦК Олег Гончарук.

Вручение повесток с камерой — что это значит

В сюжете отметили, что люди часто не понимают, почему именно к ним подходят военнослужащие, и называют вручение учетных повесток нарушением. Во время военного положения и всеобщей мобилизации уполномоченные лица имеют право проверять документы и вручать повестки, а теперь с записи бодикам можно будет отследить, все ли действия в пределах полномочий военных и соответствуют законам и Конституции, а также, есть ли нарушения со стороны мужчин.

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«Мы стараемся быть вежливыми, разъясняем их ситуацию, сейчас действует военное положение, есть права и обязанности мужчин во время военного положения — это появиться в 10-дневный срок в ТЦК и стать на воинский учет», — объясняют работники ТЦК.

Ежедневно уполномоченные лица дают отчеты о проделанной работе и конфликтах в течение дня.

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«По завершении бодикамеры сдаются, записи просматриваются, опрос, доклад о проделанной работе, наличие конфликтных ситуаций», — объясняет начальник ТЦК

Видеозаписи с бодикам хранятся в ТЦК длительное время и могут быть доказательством в случае судебного иска.

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«Нарушения есть с разных сторон. Как со стороны граждан Украины, которые оскорбляют, угрожают и так далее, так и со стороны работников ТЦК. Это будет видеодоказательством законности действия работника ТЦК, во-первых, а если он нарушает права граждан Украины, это будет доказательством в том числе в суде, прокуратуре», — объясняет правозащитник Эдуард Багиров.

Ответственность за уклонение от повестки

Вид и мера ответственности за неявку по повестке зависит от цели вызова в ТЦК. То есть, ответственность меняется в зависимости от того, от какой повестки уклоняются лицо: сверка учетных данных, направление на прохождение медицинской комиссии или призыв на военную службу по мобилизации.

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Неявка по повестке об уточнении данных или по повестке о прохождении ВВК означает административную ответственность. Неявка по повестке о мобилизации означает уголовную ответственность. В случае, если лицо не стоит на воинском учете, после первого предупреждения председателя ТЦК наступает уголовная ответственность.

  • В соответствии со статьей 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях административная ответственность может быть в виде наложены штрафа от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан. Повторное нарушение или нарушение в особое положение влекут за собой наложение штрафа на граждан от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц — от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.
  • По статье 335 Уголовного кодекса Украины виновное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности — ограничение свободы сроком до 3 лет.
  • Статья 336 Уголовного кодекса Украины уклонение от призыва наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
  • Статья 337 УКУ предусматривает штраф от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного года в случае уклонения, военнообязанного, резервиста от воинского учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем ТЦК, руководителями соответствующих органов Службы безопасности Украины, соответствующих подразделений Службы внешней разведки Украины.
  • По части 3 статьи 38 Закона Украины о воинской обязанности Органы Национальной полиции Украины в установленном законом порядке обязаны по обращениям ТЦК, ЦУ или региональных органов СБУ доставить к ним лиц, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210−1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме того, работодатели, руководители учреждений, предприятий и организаций, а также должностные лица в случае невыполнения ими обязанностей, установленных в распоряжении руководителя ТЦК и СП, могут нести административную ответственность по статье 210−1 КУоАП, предусматривающей санкцию в виде штрафа в размере от 1700 до 3400 гривен и от 3400 до 5100 гривен штрафа для должностных лиц. То есть, они могут нести ответственность за невыполнение требований по оповещению, а не только самого вручения повестки.

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Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Военные Мобилизация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Повестка Война России против Украины территориальные центры комплектования ТЦК

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