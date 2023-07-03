Всеобщая мобилизация. Много ли сейчас добровольцев и для чего мужчин доставляют и призывают принудительно 3 июля, 12:48 Мобилизация: почему мужчин доставляют в ТЦК для уточнения данных и кого не призывают (Фото:Радио Свободная Европа / Радио Свобода / Сергей Нужненко через REUTERS)

Всеобщая мобилизация в Украине продолжается с 24 февраля 2022 года, мужчины и женщины стали к оружию, чтобы защитить людей от россиян. Мобилизация происходит в соответствии с секретными мобилизационными планами. В территориальном центре комплектования объяснили, почему вручают повестки на улице и принудительно доставляют мужчин на уточнение данных и военно-врачебную комиссию.

Всеобщую мобилизацию и военное положение в Украине продлили до 18 августа 2022 года. Всем военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет могут вручить повестку в ТЦК. Повестки в Украине выдают адресно, на работе и во всех публичных местах. Уполномоченные лица имеют право вручать повестки независимо от места жительства мужчины и нахождения его личного дела.

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Как пояснил Leopolis руководитель Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Александр Тищенко, добровольцы не перекрывают планы по мобилизации, утвержденные высшим военно-политическим командованием, это угрожает мобилизации.

«Добровольно в военкоматы приходит где-то около 20% (половина из которых контрактники) от планового задания, которое мы должны выполнить. Если не будет этих розысков, доставки для уточнения данных, то мобилизация может быть под угрозой», — пояснил он.

Всеобщая мобилизация — кого точно не мобилизуют

Полковник отмечает, что явка по повестке в ТЦК — это не автоматическая отправка в армию. Он отметил, что те, кто имеет законное право не быть мобилизованным — не призываются принудительно.

«Нужно понимать, что это целый ряд процедур, а также медицинский осмотр. И те, кто имеют законные основания, по состоянию здоровья или другим причинам не быть мобилизованными, точно не попадут в армию», — говорит он.

Кроме того, полковник ВСУ назвал тех, кого работники ТЦК точно не могут мобилизовать принудительно — две категории мужчин с отсрочкой точно не будут призываться.

«Бывает, что вручают человеку повестку на улице, он приходит в ТЦК, а оказывается у него трое детей или инвалидность. Спрашиваешь, так чего же не пришли и не обновили данные, а в ответ: „Я боюсь“. Инвалидность, как и семейные обстоятельства, — это точно полное право на отсрочку», — подчеркнул Тищенко.

Он опроверг заявление, что предприятия остановятся, если мобилизуют много мужчин — если Украина не устоит, то судьба этих предприятий под руководством РФ будет другой.

Всеобщая мобилизация — кто получает отсрочку

Нельзя мобилизовать принудительно мужчин, которые являются лицами с инвалидностью, кроме того, не мобилизуют мужчин с острыми инфекционными заболеваниями, онкологией не в стадии ремиссии, тяжелыми физическими недостатками опорно-двигательного аппарата и тех, кому во время операции установили металлофиксаторы, пластины и тому подобное.

Статья 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации предусматривает шесть категорий мужчин, которые получают отсрочку от мобилизации:

для обучения;

для преподавания или занятия наукой;

по профессиональной деятельности;

по семейным обстоятельствам;

по состоянию здоровья;

из-за бронирования на работе;

Если человек получил подтверждение об отсрочке в ТЦК, то принудительная мобилизация противозаконна. Но, такой человек все равно должен приходить в ТЦК по повестке и показывать отметку об отсрочке. Отсрочку от мобилизации получают:

Отсрочка по состоянию здоровья

признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью I-III групп по законодательству Украины;

признанные в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии непригодными с исключением с военной службы или временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев ( с последующим прохождением военно-врачебной комиссии).

Отсрочка для получения образования

соискатели профессионального ( профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования;

Отсрочка для преподавания и занятия наукой

научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, имеющие ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники учреждений профессионального ( профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования, при условии что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального предвысшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального ( профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Отсрочка из-за бронирования на работе

забронированные на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Отсрочка по профессиональной деятельности

народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

работники органов военного управления ( органов управления), воинских частей ( подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, налоговой милиции, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины, Упра

органов управления), воинских частей подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, налоговой милиции, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины, Упра другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.

Отсрочка по семейным обстоятельствам

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка ( детей) в возрасте до 18 лет;

детей) в возрасте до 18 лет; женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка ( детей) и мужа ( жену), который ( которая) проходит военную службу по одному из видов военной службы, определенных частью шестой статьи 2 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе;

детей) и мужа жену), который которая) проходит военную службу по одному из видов военной службы, определенных частью шестой статьи 2 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе; женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка, больного тяжелыми болезнями, полный перечень которых есть в законе;

женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

занятые постоянным уходом за больной женой ( мужем), ребенком, а также родителями своими или жены ( мужа), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

мужем), ребенком, а также родителями своими или жены мужа), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе; имеющие жену ( мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены ( мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы; опекуны лица с инвалидностью, признанного судом недееспособным;

лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы;

лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном уходе, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

беременные женщины;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники ( муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабка или родной ( полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения;

муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабка или родной полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения; женщины и мужчины, чьи близкие родственники ( муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабка или родной ( полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции из числа:

военнослужащих или работников образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, погибших или пропавших без вести во время непосредственного участия в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения; работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались к обеспечению проведения антитеррористической операции и погибли или пропали без вести во время обеспечения проведения антитеррористической операции непосредственно в районах и в период ее проведения; лиц, погибших или пропавших без вести во время непосредственного участия в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения в составе добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, при условии что в дальнейшем такие добровольческие формирования были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов; лиц, погибших или пропавших без вести во время непосредственного участия в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах ее проведения в составе добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, но в дальнейшем такие добровольческие формирования не были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов, и выполняли задачи антитеррористической операции во взаимодействии

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