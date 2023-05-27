Всеобщая мобилизация. Что делать в случае отправки на передовую без подготовки или снаряжения 27 мая, 14:52 Мобилизация в Украине — как обучают военных и что делать после отправки на фронт без подготовки (Фото:АрміяInform)

В Украине сотни тысяч мужчин и женщин стали к оружию с 24 февраля 2022 года. Сначала добровольцам и мобилизованным большую часть снаряжения помогали найти волонтеры, но сейчас государство обучает мобилизованных и предоставляет снаряжение.

Объяснение юриста Василий Кисиль и партнеры / Фото: пресс-служба

Всеобщая мобилизация и военное положение в Украине продлены до 18 августа 2023 года. Мобилизовать могут любого из мужчин от 18 до 60 лет, кого не запрещено призывать принудительно законом. Как пояснил NV начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, мобилизованные без военного опыта проходят обучение в соответствии со своей военной специальностью, а офицеры запаса после военных кафедр проходят переподготовку для офицеров.

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Юристы Василь Кисиль и партнеры рассказали NV, как готовят мобилизованных перед отправкой на фронт, какое снаряжение сейчас выдает им государство, и что делать, когда мобилизованного отправляют на фронт без подготовки или не предоставляют необходимого обеспечения.

Как готовят военнослужащих перед отправкой на передовую

Мобилизованные без опыта военной службы направляются на учебные сборы по общевойсковой подготовке. Она проводится в учебных центрах, на общевойсковых полигонах или воинских частях территориальной обороны.

Мобилизованные, которые ранее проходили военную службу, также проходят подготовку в воинских частях, в которые они назначены во время мобилизации.

Закон определяет лишь максимальную продолжительность такого собрания — до 3 месяцев. В то же время не установлены минимальные сроки подготовки.

Порядок и продолжительность подготовки утверждают командиры видов и родов войск ВСУ. На практике это приводит к тому, что военнослужащих отправляют на фронт с минимальной подготовкой или без подготовки вообще.

Заместитель Министра обороны Анна Маляр сообщила, что в условиях войны подготовку бойцов могут проводить по сокращенным срокам — от 7 до 15 дней. Позже начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач указывал, что срок подготовки мобилизованных длится не менее 1 месяца.

Чем должны обеспечить военнослужащего перед отправкой на передовую

Каждый военнослужащий должен быть обеспечен боевым единым комплектом (БЕК — см. Норма No1), включающий головные уборы, верхнюю одежду, белье и обувь. Кроме одежды, для выполнения задач в районе ведения боевых действий и осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации (подготовки, непосредственного участия, восстановления боеспособности), несения караула, боевого дежурства, охраны военных объектов, выполнения специальных операций в составе оперативных групп, выполнения задач в районах боевых действий военнослужащему обязательно выдаются следующие средства индивидуальной защиты:

боевой баллистический шлем;

чехол для боевого баллистического шлема;

модульный бронежилет;

чехол для модульного бронежилета;

защитные баллистические очки.

Кроме этого, на период проведения боевых действий военнослужащие обеспечиваются боевым специальным комплектом (БСК — см. Норма No2).

К специальному обмундированию относятся, в частности, маска, балаклава, маскировочные костюмы.

К специальному снаряжению относятся:

очки-маска защитные баллистические;

защитные перчатки;

тактические боевые наколенники и налокотники;

специальные наушники;

тактический защитный защитный разгрузочный ремень;

медицинская сумка-укладка и медицинский рюкзак;

боевые сумки-подсумки и боевой рюкзак;

гидросистема для питьевой воды и чехол к ней;

кобура пистолетная универсальная;

нож, фонарик, карабин с муфтой.

Выдача вещевого имущества производится по прибытии военнослужащих к месту службы и зачисления в списки в/ч. Для в/ч, участвующих в боевых действиях, сроки эксплуатации вещевого имущества не устанавливаются — оно используется до полного износа и только в случае непригодности заменяется на новое. Непригодность определяется комиссией, назначенной приказом командира в/ч. За вещевое обеспечение военнослужащих отвечают командиры в/ч.

Что делать в случае направления на передовую без надлежащей подготовки или обеспечения

В случае отправки на передовую без надлежащей подготовки или без надлежащего вещевого обеспечения составьте рапорт по образцу и подайте его «по команде», то есть вашему прямому командиру. Также можно параллельно обратиться на горячую линию Минобороны (O-8OO-5OO-442).

При подаче рапорта попросите командира, который его принимает, поставить на 2-й копии рапорта отметку о его получении, дату, свое ФИО и подпись. Тогда вы будете иметь подтверждение принятия рапорта и сможете обжаловать длительную бездеятельность или незаконные решения.

Если рапорт остался без реагирования, можно подать жалобу на бездействие командира на горячую линию Минобороны (O-8OO-5OO-442), к вышестоящему командиру или в главный орган военного управления. Если это не сработало, можно обратиться за обжалованием бездействия в административный суд.