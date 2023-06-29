Пополнение мобилизационного резерва. Одной категории мужчин отменяют отсрочку от мобилизации — новые условия закона 29 июня, 12:38 Мобилизация в Украине — Кому из мужчин аннулируют отсрочку и кто будет мобилизован (Фото:REUTERS/Rfe/Rl/Serhii Nuzhnenko)

В Украине мобилизации во время военного положения подлежат все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, если они пригодны по состоянию здоровья. Права на отсрочку имеют некоторые категории, что предусмотрено законом. Рассказываем, кому отменяют отсрочку.

Всеобщая мобилизация и военное положение в Украине продлены до 18 августа 2023 года, в этот период все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными. Повестки выдают во всех публичных местах и могут мобилизовать любого, если военно-врачебная комиссия признает его пригодным к военной службе.



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Законом предусмотрена отсрочка для некоторых категорий мужчин, однако территориальные центры комплектования обязаны выполнять поставленные высшим военно-политическим руководством задачи для создания мобилизационных резервов.

Верховная Рада приняла закон 9342, в котором предусмотрено изменение в статью 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации — для части мужчин, которые получили право на отсрочку по семейным обстоятельствам, она будет отменена из-за уточнения некоторых условий.

Кто теряет право на отсрочку от мобилизации

Закон вносит изменения в абзац 11 первой части статьи 23 относительно отсрочки по семейным обстоятельствам.

«Абзац одиннадцатый части первой статьи 23 после слов „лиц с инвалидностью I или II группы“ дополнить словами „при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать“», — говорится в изменениях.

Ранее от мобилизации освобождались лица, имеющие жену (мужа), родителей или родителей жены (мужа) с инвалидностью I или II группы.

Теперь мобилизовать могут тех, кто избежал мобилизации из-за инвалидности у их родных. Если лицо с инвалидностью имеет других родственников, способных их содержать, отсрочка предоставляться не будет.

Например, инвалидность тестя теперь не будет основанием для освобождения от призыва зятя, если у первого есть родные дети, которые могут и обязаны по закону обеспечить уход.

Кто имеет право на отсрочку в Украине

Не мобилизуют во время войны украинцев по таким категориям:

для обучения;

для преподавания или занятия наукой;

по профессиональной деятельности;

по семейным обстоятельствам;

по состоянию здоровья;

из-за бронирования на работе;

Самый широкий список условий для отсрочки, предусмотренный статьей 23 Закона — именно по семейным обстоятельствам.

Как получить отсрочку от мобилизации

Право на отсрочку существует неотъемлемо, если у мужчины или военнообязанной женщины есть основания для нее, предусмотренные законом. Однако, для того, чтобы пользоваться этим правом, человек должен подтвердить его в территориальном центре комплектования после того, как получил повестку об уточнении данных.

Когда надо идти в ТЦК, необходимо взять с собой все оригиналы документов, подтверждающих право на отсрочку и подготовить заявление. Однако не обязательно оставлять в ТЦК оригиналы всех документов — для получения отсрочки также подходят заверенные нотариусом копии.

Порядок действий для подтверждения отсрочки может идти по двум сценариям, о которых сообщают юристы. Можно предоставить документы лично, однако, если в ТЦК не подтверждают их получение или отказываются принимать — заверенные нотариусом копии вместе с заявлением направляют заказным письмом с описью содержимого под подпись. Подпись будет означать подтверждение получения письма.

Порядок действий для получения отсрочки таков:

получение повестки об уточнении данных;

подготовка документов, подтверждающих отсрочку и заявление в ТЦК;

В заявлении об отсрочке нужно указать паспортные данные заявителя, просьбу предоставить отсрочку в соответствии со статьей 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, дату, и подпись. К заявлению прилагаются все необходимые документы. Среди них следующие:

медицинские справки;

заключение МСЭК;

свидетельство о рождении ребенка;

медицинские документы, подтверждающие состояние здоровья родственников;

заключение о необходимости ухода или опеки;

другие документы;

Конкретные требования к документам (копии или оригиналы) нигде не указаны. Юристы рекомендуют использовать копии, заверенные нотариусом. Однако, может случиться ситуация, когда захотят посмотреть оригиналы, поэтому при появлении в ТЦК необходимо иметь при себе также оригиналы.

прийти в ТЦК и во время уточнения данных предоставить подготовленные документы и заявление;

после этого заявление регистрируют в журнале входящей корреспонденции ТЦК;

комиссия ТЦК рассматривает заявление и принимает решение о предоставлении отсрочки;

человека снова вызывают в ТЦК и предоставляют выписку из книги протоколов;

В ней указано:

ФИО;

дата рождения;

основания отсрочки;

номер и дата протокола отсрочки;

ФИО и подписи членов комиссии;

Эта справка об отсрочке со штампом и соответствующей отметкой в учетном удостоверении и предъявляется по требованию о наличии отсрочки.

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