Пополнение мобилизационного резерва. Одной категории мужчин отменяют отсрочку от мобилизации — новые условия закона

29 июня, 12:38
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Мобилизация в Украине — Кому из мужчин аннулируют отсрочку и кто будет мобилизован (Фото:REUTERS/Rfe/Rl/Serhii Nuzhnenko)

Мобилизация в Украине — Кому из мужчин аннулируют отсрочку и кто будет мобилизован (Фото:REUTERS/Rfe/Rl/Serhii Nuzhnenko)

В Украине мобилизации во время военного положения подлежат все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, если они пригодны по состоянию здоровья. Права на отсрочку имеют некоторые категории, что предусмотрено законом. Рассказываем, кому отменяют отсрочку.

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Всеобщая мобилизация и военное положение в Украине продлены до 18 августа 2023 года, в этот период все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными. Повестки выдают во всех публичных местах и могут мобилизовать любого, если военно-врачебная комиссия признает его пригодным к военной службе.

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Законом предусмотрена отсрочка для некоторых категорий мужчин, однако территориальные центры комплектования обязаны выполнять поставленные высшим военно-политическим руководством задачи для создания мобилизационных резервов.

Верховная Рада приняла закон 9342, в котором предусмотрено изменение в статью 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации — для части мужчин, которые получили право на отсрочку по семейным обстоятельствам, она будет отменена из-за уточнения некоторых условий.

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Кто теряет право на отсрочку от мобилизации

Закон вносит изменения в абзац 11 первой части статьи 23 относительно отсрочки по семейным обстоятельствам.

«Абзац одиннадцатый части первой статьи 23 после слов „лиц с инвалидностью I или II группы“ дополнить словами „при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать“», — говорится в изменениях.

Ранее от мобилизации освобождались лица, имеющие жену (мужа), родителей или родителей жены (мужа) с инвалидностью I или II группы.

Теперь мобилизовать могут тех, кто избежал мобилизации из-за инвалидности у их родных. Если лицо с инвалидностью имеет других родственников, способных их содержать, отсрочка предоставляться не будет.

Например, инвалидность тестя теперь не будет основанием для освобождения от призыва зятя, если у первого есть родные дети, которые могут и обязаны по закону обеспечить уход.

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Кто имеет право на отсрочку в Украине

Не мобилизуют во время войны украинцев по таким категориям:

  • для обучения;
  • для преподавания или занятия наукой;
  • по профессиональной деятельности;
  • по семейным обстоятельствам;
  • по состоянию здоровья;
  • из-за бронирования на работе;

Самый широкий список условий для отсрочки, предусмотренный статьей 23 Закона — именно по семейным обстоятельствам.

Как получить отсрочку от мобилизации

Право на отсрочку существует неотъемлемо, если у мужчины или военнообязанной женщины есть основания для нее, предусмотренные законом. Однако, для того, чтобы пользоваться этим правом, человек должен подтвердить его в территориальном центре комплектования после того, как получил повестку об уточнении данных.

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Когда надо идти в ТЦК, необходимо взять с собой все оригиналы документов, подтверждающих право на отсрочку и подготовить заявление. Однако не обязательно оставлять в ТЦК оригиналы всех документов — для получения отсрочки также подходят заверенные нотариусом копии.

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Порядок действий для подтверждения отсрочки может идти по двум сценариям, о которых сообщают юристы. Можно предоставить документы лично, однако, если в ТЦК не подтверждают их получение или отказываются принимать — заверенные нотариусом копии вместе с заявлением направляют заказным письмом с описью содержимого под подпись. Подпись будет означать подтверждение получения письма.

Порядок действий для получения отсрочки таков:

  • получение повестки об уточнении данных;
  • подготовка документов, подтверждающих отсрочку и заявление в ТЦК;

В заявлении об отсрочке нужно указать паспортные данные заявителя, просьбу предоставить отсрочку в соответствии со статьей 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, дату, и подпись. К заявлению прилагаются все необходимые документы. Среди них следующие:

  • медицинские справки;
  • заключение МСЭК;
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • медицинские документы, подтверждающие состояние здоровья родственников;
  • заключение о необходимости ухода или опеки;
  • другие документы;
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Конкретные требования к документам (копии или оригиналы) нигде не указаны. Юристы рекомендуют использовать копии, заверенные нотариусом. Однако, может случиться ситуация, когда захотят посмотреть оригиналы, поэтому при появлении в ТЦК необходимо иметь при себе также оригиналы.

  • прийти в ТЦК и во время уточнения данных предоставить подготовленные документы и заявление;
  • после этого заявление регистрируют в журнале входящей корреспонденции ТЦК;
  • комиссия ТЦК рассматривает заявление и принимает решение о предоставлении отсрочки;
  • человека снова вызывают в ТЦК и предоставляют выписку из книги протоколов;

В ней указано:

  • ФИО;
  • дата рождения;
  • основания отсрочки;
  • номер и дата протокола отсрочки;
  • ФИО и подписи членов комиссии;

Эта справка об отсрочке со штампом и соответствующей отметкой в учетном удостоверении и предъявляется по требованию о наличии отсрочки.

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Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Военные Мобилизация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Повестка Инвалидность Война России против Украины

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