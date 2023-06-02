Объяснение начальника ТЦК. Кого мобилизуют в первую очередь и кто точно пройдет обучение перед отправкой на фронт летом

2 июня, 12:55
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Всеобщая мобилизация: кого призывают в первую очередь в Украине и кто имеет право на обучение перед отправкой на фронт (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Всеобщая мобилизация: кого призывают в первую очередь в Украине и кто имеет право на обучение перед отправкой на фронт (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Общая мобилизация в Украине продолжается с 24 февраля, военнообязанными считаются все мужчины от 18 до 60 лет, и могут быть мобилизованы принудительно и отправлены на фронт после обучения.

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Во время военного положения в Украине все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными, им могут выдавать повестки и мобилизовать в ряды Сил обороны.

Военнообязанные, которые не имеют опыта военной службы отправляются на обучение, которое длится от одного до трех месяцев, а некоторые — отправляются на обучение за границу в союзные страны.

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Всеобщую мобилизацию и военное положение продлили до 18 августа в Украине, это значит, что мобилизовать могут каждого. Повестки уполномоченные лица вручают в любых публичных местах, поскольку не все аспекты мобилизации четко урегулированы законом.

Как сообщил полковник Владимир Арап, начальник Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, мобилизация происходит по плановым задачам, определенным Генштабом Украины. ТЦК действуют в соответствии с поставленными требованиями и выполняют эти планы.

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«Как и раньше, мобилизации подлежат военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет, которые не имеют права на отсрочку», — подчеркнул спикер.

Кого сейчас мобилизуют принудительно и кто едет на учебу

В первую очередь повестки получают мужчины, которые владеют иностранными языками на высоком уровне и которые могут освоить западное вооружение очень быстро.

«Сейчас есть запрос на граждан, которые на высоком уровне владеют английским, немецким и французским языками. Такие специалисты нужны для сотрудничества с зарубежными инструкторами, которые помогают нашим военнослужащим осваивать новейшие виды вооружения, полученное от международных партнеров», — пояснил полковник Арап.

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Он подчеркнул, что мужчин, которые не имеют опыта службы, не отправляют сразу на фронт. Вместо этого, их отправляют в учебные центры, где дальше решается судьба службы.

По словам Владимира Арапа, мобилизованных сразу отправляют в определенные военные учебные центры и учреждения. В дальнейшем представители этих учреждений уже на месте проводят анализ и изучение морально-деловых качеств каждого конкретного человека с целью определения его дальнейшей профильной подготовки.

Начальник Харьковского областного ТЦК отметил, что мобилизованных не должны призывать в воинскую часть, которая задействована в зоне боевых действий, без профессиональной подготовки. Могут быть случаи, когда на обучение отправят человека, который служил давно — для повышения квалификации.

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«Это категорически запрещено Генеральным штабом. Даже тот человек, который проходил военную службу раньше, сначала направляется на общевойсковые полигоны, учебные центры или на курсы повышения квалификации. Распределение по воинским частям и учреждениям происходит после месячной или полуторамесячной подготовки, — рассказал полковник Владимир Арап.

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Мобилизации в военное положение подлежат годные и ограниченно годные по состоянию здоровья военнообязанные. Кроме того, как подчеркнул полковник Роман Горбач, начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ, предпочтение отдается пригодным по состоянию здоровья и специалистам, необходимым на фронте.

«Конечно, личный состав должен призываться пригодным по состоянию здоровья, соответственно, здесь приоритет отдается младшим категориям военнообязанных. А относительно специалистов… в Вооруженных силах возникают потребности в комплектовании различными специальностями», — сообщил он.

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Таким образом, мобилизуют в первую очередь:

  • мужчин от 27 до 60 лет, пригодных или ограниченно пригодных по состоянию здоровья, которые владеют иностранными языками и могут овладеть техникой стран НАТО;
  • мужчин от 18 до 27 лет, годных или ограниченно годных по состоянию здоровья, если они прошли срочную службу и владеют иностранными языками и имеют соответствующие специальности для работы с иностранной техникой;
  • снятых и исключенных с воинского учета, если ВВК признала их годными к службе и если они не имеют оснований для отсрочки или не совершали тяжкое преступление и владеют иностранными языками и готовы овладеть западной военной техникой;

Женщин в Украине не мобилизуют принудительно, однако они могут мобилизоваться добровольно. Мужчины до 27 лет, которые не проходили срочную службу, могут подписать контракт на службу.

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Люди с инвалидностью и те, кто имеет право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам, мобилизуются только добровольно и служат по месту жительства.

Мобилизация женщин в Украине

Офицер подчеркнул, что с начала широкомасштабного вторжения России на территорию Украины ни одна женщина не была призвана на военную службу по мобилизации без собственного желания, однако женщины мобилизуются добровольно и воюют в составе Сил обороны Украины. В первую очередь ТЦК интересуют женщины востребованных специальностей и с военным опытом.

«Если женщина имеет желание, определенный военный опыт или соответствующие профессиональные способности и обращается к нам — мы рассматриваем ее кандидатуру, и при необходимости, принимаем решение о ее вступлении в ряды защитников», — подчеркнул полковник Арап.

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Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Военные Мобилизация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины территориальные центры комплектования ТЦК

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