Объяснение начальника ТЦК. Кого мобилизуют в первую очередь и кто точно пройдет обучение перед отправкой на фронт летом 2 июня, 12:55 Всеобщая мобилизация: кого призывают в первую очередь в Украине и кто имеет право на обучение перед отправкой на фронт (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Общая мобилизация в Украине продолжается с 24 февраля, военнообязанными считаются все мужчины от 18 до 60 лет, и могут быть мобилизованы принудительно и отправлены на фронт после обучения.

Во время военного положения в Украине все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными, им могут выдавать повестки и мобилизовать в ряды Сил обороны.

Военнообязанные, которые не имеют опыта военной службы отправляются на обучение, которое длится от одного до трех месяцев, а некоторые — отправляются на обучение за границу в союзные страны.



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Всеобщую мобилизацию и военное положение продлили до 18 августа в Украине, это значит, что мобилизовать могут каждого. Повестки уполномоченные лица вручают в любых публичных местах, поскольку не все аспекты мобилизации четко урегулированы законом.

Как сообщил полковник Владимир Арап, начальник Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, мобилизация происходит по плановым задачам, определенным Генштабом Украины. ТЦК действуют в соответствии с поставленными требованиями и выполняют эти планы.

«Как и раньше, мобилизации подлежат военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет, которые не имеют права на отсрочку», — подчеркнул спикер.

Кого сейчас мобилизуют принудительно и кто едет на учебу

В первую очередь повестки получают мужчины, которые владеют иностранными языками на высоком уровне и которые могут освоить западное вооружение очень быстро.

«Сейчас есть запрос на граждан, которые на высоком уровне владеют английским, немецким и французским языками. Такие специалисты нужны для сотрудничества с зарубежными инструкторами, которые помогают нашим военнослужащим осваивать новейшие виды вооружения, полученное от международных партнеров», — пояснил полковник Арап.

Он подчеркнул, что мужчин, которые не имеют опыта службы, не отправляют сразу на фронт. Вместо этого, их отправляют в учебные центры, где дальше решается судьба службы.

По словам Владимира Арапа, мобилизованных сразу отправляют в определенные военные учебные центры и учреждения. В дальнейшем представители этих учреждений уже на месте проводят анализ и изучение морально-деловых качеств каждого конкретного человека с целью определения его дальнейшей профильной подготовки.

Начальник Харьковского областного ТЦК отметил, что мобилизованных не должны призывать в воинскую часть, которая задействована в зоне боевых действий, без профессиональной подготовки. Могут быть случаи, когда на обучение отправят человека, который служил давно — для повышения квалификации.

«Это категорически запрещено Генеральным штабом. Даже тот человек, который проходил военную службу раньше, сначала направляется на общевойсковые полигоны, учебные центры или на курсы повышения квалификации. Распределение по воинским частям и учреждениям происходит после месячной или полуторамесячной подготовки, — рассказал полковник Владимир Арап.

Мобилизации в военное положение подлежат годные и ограниченно годные по состоянию здоровья военнообязанные. Кроме того, как подчеркнул полковник Роман Горбач, начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ, предпочтение отдается пригодным по состоянию здоровья и специалистам, необходимым на фронте.

«Конечно, личный состав должен призываться пригодным по состоянию здоровья, соответственно, здесь приоритет отдается младшим категориям военнообязанных. А относительно специалистов… в Вооруженных силах возникают потребности в комплектовании различными специальностями», — сообщил он.

Таким образом, мобилизуют в первую очередь:

мужчин от 27 до 60 лет, пригодных или ограниченно пригодных по состоянию здоровья, которые владеют иностранными языками и могут овладеть техникой стран НАТО;

мужчин от 18 до 27 лет, годных или ограниченно годных по состоянию здоровья, если они прошли срочную службу и владеют иностранными языками и имеют соответствующие специальности для работы с иностранной техникой;

снятых и исключенных с воинского учета, если ВВК признала их годными к службе и если они не имеют оснований для отсрочки или не совершали тяжкое преступление и владеют иностранными языками и готовы овладеть западной военной техникой;

Женщин в Украине не мобилизуют принудительно, однако они могут мобилизоваться добровольно. Мужчины до 27 лет, которые не проходили срочную службу, могут подписать контракт на службу.

Люди с инвалидностью и те, кто имеет право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам, мобилизуются только добровольно и служат по месту жительства.

Мобилизация женщин в Украине

Офицер подчеркнул, что с начала широкомасштабного вторжения России на территорию Украины ни одна женщина не была призвана на военную службу по мобилизации без собственного желания, однако женщины мобилизуются добровольно и воюют в составе Сил обороны Украины. В первую очередь ТЦК интересуют женщины востребованных специальностей и с военным опытом.

«Если женщина имеет желание, определенный военный опыт или соответствующие профессиональные способности и обращается к нам — мы рассматриваем ее кандидатуру, и при необходимости, принимаем решение о ее вступлении в ряды защитников», — подчеркнул полковник Арап.