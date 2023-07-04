Три вида повесток и сбор информации. Какие виды повестки вручают с июля и какие данные собирают в ТЦК 4 июля, 09:59 Мобилизация в Украине: какие есть виды повесток, кто их вручает и какие данные собирает ТЦК (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Во время военного положения и всеобщей мобилизации территориальные центры комплектования и социальной поддержки собирают данные о военнообязанных мужчинах, формируют мобилизационный резерв и пополняют потери на фронте новыми мобилизованными.

Общая мобилизация и военное положение продолжаются в Украине с 24 февраля 2022 года, поэтому призыв мужчин на срочную службу с 18 до 27 лет отменили законодательно. Мобилизации подлежат мужчины от 27 до 60 лет или мужчины от 18 до 27, которые уже проходили срочную службу или хотят сами подписать контракт.

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Для формирования мобилизационного резерва и для оперативного пополнения потерь на фронте ТЦК постоянно собирает и обновляет данные о мужчинах от 18 до 60 лет. Поэтому, как пояснил Leopolis руководитель Львовского областного ТЦК полковник Александр Тищенко, повестка об уточнении данных — это не всегда значит мобилизация.

Мобилизация — виды повесток и что они значат

Во время военного положения в Украине не проводится призыв юношей на срочную службу. Соответствующая норма гарантируется статьей 18−1 Закона Украины о Военной службе и воинской обязанности. Президент отменил призыв весной 2022 года, а осенью эта норма была закреплена в законе.

Таким образом, во время военного положения и мобилизации в Украине уполномоченные лица могут вручать три вида повесток:

повестка об уточнении данных;

повестка на прохождение военно-врачебной комиссии;

мобилизационное распоряжение, или « боевая повестка».

Повестка об уточнении данных имеет целью собрать информацию о военнообязанных. Согласно действующему законодательству каждый военнообязанный обязательно должен сообщать ТЦК обновленную информацию о:

состав семьи;

состояние здоровья;

смену места работы;

смену места жительства;

контактные данные и т. д.

«Если бы мужчины это делали заблаговременно и регулярно, то однозначно порядка было бі больше в их учетных делах и никто не дергал бы людей впустую», — подчеркнул начальник ТЦК.

Повестка на прохождение ВВК обязывает мужчину пройти врачей в ТЦК, в результате чего получить заключение ВВК о пригодности, непригодности или ограниченной пригодности к военной службе

«Мобилизационное распоряжение, или так называемая „боевая повестка“, вручается военнообязанному после прохождения медкомиссии, если он признан годным к прохождению военной службы», — подчеркнул полковник ВСУ.

До получения заключения ВВК мужчина несет административную ответственность за уклонение от мобилизации. После того, как по результатам прохождения ВВК он признан годным и выписано мобилизационное распоряжение, наступает уголовная ответственность.

Кто может вручать повестки в Украине

Законодательством не установлено место, в котором могут вручить повестку. Как пояснила NV Мария Звягинцева, юрист Юридической сотни, количество тех, кто вручает повестки, не определено ни одним нормативно-правовым актом.

По словам юриста, повестки в Украине могут вручать:

уполномоченные представители ТЦК;

исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов — в случае получения распоряжения ТЦК;

руководители ( главы) государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций — также при наличии соответствующего распоряжения;

главы) государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций — также при наличии соответствующего распоряжения; руководители заведений образования.

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец подчеркнул, что граждане имеют право проверять документы уполномоченных лиц перед вручением повесток. Это должно быть распоряжение начальника ТЦК и документы, которые доказывают работу в ТЦК или органах местного самоуправления.

«Сегодня многие ходят в военной форме. А вручать повестки имеют право только соответствующие уполномоченные лица», — подчеркнул Тищенко, объясняя, имеют ли право мужчины проверять документы у военных.

Кроме этого, он отметил, что сейчас военное положение и все должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Для мужчин от 18 до 60 лет есть еще одно требование от ТЦК.

«Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет также должны иметь при себе военно-учетный документ», — напомнил он.