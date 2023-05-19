Медосмотр военнообязанных. Как изменилась процедура прохождения ВВК после получения повестки 19 мая, 18:28 Всеобщая мобилизация: как проходить ВВК мужчинам по повестке из ТЦК — обновление летом 2023 (Фото:REUTERS/Stringer)

В Украине происходит система работы военно-врачебных комиссий. В первую очередь изменения коснулись процедур для военных, получивших ранения, но некоторые обновления касаются военнообязанных, которым вручили повестку на прохождение ВВК. Медосмотры военнообязанных будут проводиться по новому в 2023 году.

Военно-политическое руководство Украины начало ряд мер по улучшению работы ВВК, которые помогли бы уменьшить очереди в ТЦК и больницах для раненых военных, которым необходимо получить решение военно-врачебной комиссии.

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Были приняты законы, которые позволяют открывать ВВК в поликлиниках, больницах, военных госпиталях, вводятся электронные очереди и электронный документооборот.

Изменения коснулись военнообязанных — как сообщает пресс-служба Минздрава, мужчины после получения повестки на ВВК смогут проходить ее в поликлинике или больнице, а не только в ВВК при ТЦК.

«Минздрав также продолжает работу и над юридическими изменениями и цифровизацией процессов, в частности, организацией электронных очередей и электронного документооборота», — отмечает Мария Карчевич, заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития.

Чтобы такие медосмотры проводились мультидисциплинарными командами врачей и услуги были бесплатными для пациентов, — внедрен новый пакет медуслуг в рамках Программы медицинских гарантий. Государство, в частности, будет финансировать:

проведение медосмотров, включающих лабораторные и инструментальные исследования;

направление при наличии показаний в другие медучреждения и оказание специализированной медицинской помощи;

оформление справок и формирование медицинских заключений о состоянии здоровья.

Где уже будут открываться такие ВВК для военнообязанных — пока нет информации, однако Минздрав уточняет, что перечни учреждений уже сформированы и поданы в НСЗУ.

На 19 мая уже 480 заведений подали свои предложения и 366-м из них подтверждено соответствие заявленным требованиям относительно кадрового потенциала, перечня оборудования и наличия соответствующих помещений для прохождения ВВК.

Главные изменения в работе ВВК весной 2023 года

Военные выделяют 5 групп изменений, которые вносятся сейчас или уже внесены в работу ВВК в 2023 году:

1. Финансирование. Внедрен пакет медицинских услуг в рамках Программы медицинских гарантий. В Украине созданы новые ВВК не только в ТЦК, но и в гражданских медучреждениях — в местах, где их больше всего не хватает. От ВВК гарантируется три вида бесплатных услуг:

проведение медосмотров ( лабораторных и инструментальных исследований);

лабораторных и инструментальных исследований); направление при наличии показаний в другие медучреждения для обследований;

оформление проектов справок и формирование медзаключений о состоянии здоровья.

2. Проводится совершенствование процесса оформления военнослужащим справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья), необходимой для лечения, получения ОГД и прохождения МСЭК при необходимости. Приняты поправки в законодательство, которые должны упростить процедуру для военных.

3. Увеличено количество гарнизонных ВВК для расширения пропускной способности в местах расположения военнослужащих.

4. Создание выездных комиссий и обновление методических рекомендаций для ВВК:

разработаны рекомендации по организации работы ВВК и обслуживания посетителей;

проводятся выездные заседания МСЭК к военнослужащим.

5. Цифровизация работы ВВК и документооборота в процессе разработки — внедряются электронные очереди и электронные документы.