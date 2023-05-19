Медосмотр военнообязанных. Как изменилась процедура прохождения ВВК после получения повестки
Всеобщая мобилизация: как проходить ВВК мужчинам по повестке из ТЦК — обновление летом 2023 (Фото:REUTERS/Stringer)
В Украине происходит система работы военно-врачебных комиссий. В первую очередь изменения коснулись процедур для военных, получивших ранения, но некоторые обновления касаются военнообязанных, которым вручили повестку на прохождение ВВК. Медосмотры военнообязанных будут проводиться по новому в 2023 году.
Военно-политическое руководство Украины начало ряд мер по улучшению работы ВВК, которые помогли бы уменьшить очереди в ТЦК и больницах для раненых военных, которым необходимо получить решение военно-врачебной комиссии.
Были приняты законы, которые позволяют открывать ВВК в поликлиниках, больницах, военных госпиталях, вводятся электронные очереди и электронный документооборот.
Изменения коснулись военнообязанных — как сообщает пресс-служба Минздрава, мужчины после получения повестки на ВВК смогут проходить ее в поликлинике или больнице, а не только в ВВК при ТЦК.
«Минздрав также продолжает работу и над юридическими изменениями и цифровизацией процессов, в частности, организацией электронных очередей и электронного документооборота», — отмечает Мария Карчевич, заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития.
Чтобы такие медосмотры проводились мультидисциплинарными командами врачей и услуги были бесплатными для пациентов, — внедрен новый пакет медуслуг в рамках Программы медицинских гарантий. Государство, в частности, будет финансировать:
- проведение медосмотров, включающих лабораторные и инструментальные исследования;
- направление при наличии показаний в другие медучреждения и оказание специализированной медицинской помощи;
- оформление справок и формирование медицинских заключений о состоянии здоровья.
Где уже будут открываться такие ВВК для военнообязанных — пока нет информации, однако Минздрав уточняет, что перечни учреждений уже сформированы и поданы в НСЗУ.
На 19 мая уже 480 заведений подали свои предложения и 366-м из них подтверждено соответствие заявленным требованиям относительно кадрового потенциала, перечня оборудования и наличия соответствующих помещений для прохождения ВВК.
Главные изменения в работе ВВК весной 2023 года
Военные выделяют 5 групп изменений, которые вносятся сейчас или уже внесены в работу ВВК в 2023 году:
1. Финансирование. Внедрен пакет медицинских услуг в рамках Программы медицинских гарантий. В Украине созданы новые ВВК не только в ТЦК, но и в гражданских медучреждениях — в местах, где их больше всего не хватает. От ВВК гарантируется три вида бесплатных услуг:
- проведение медосмотров (лабораторных и инструментальных исследований);
- направление при наличии показаний в другие медучреждения для обследований;
- оформление проектов справок и формирование медзаключений о состоянии здоровья.
2. Проводится совершенствование процесса оформления военнослужащим справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья), необходимой для лечения, получения ОГД и прохождения МСЭК при необходимости. Приняты поправки в законодательство, которые должны упростить процедуру для военных.
3. Увеличено количество гарнизонных ВВК для расширения пропускной способности в местах расположения военнослужащих.
4. Создание выездных комиссий и обновление методических рекомендаций для ВВК:
- разработаны рекомендации по организации работы ВВК и обслуживания посетителей;
- проводятся выездные заседания МСЭК к военнослужащим.
5. Цифровизация работы ВВК и документооборота в процессе разработки — внедряются электронные очереди и электронные документы.
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