Всеобщая мобилизация. Где вручают и что делать в случае получения повестки в Украине 26 марта, 03:26 Цей матеріал також доступний українською Получение повестки не означает автоматическое зачисление в ряды ВСУ (Фото:Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины / Facebook)

В рамках принятого закона об общей мобилизации, объявленной 24 февраля 2022 года указом президента, повестки могут вручать где угодно, а не только дома или по месту работы.

Мобилизация будет проводиться в течение 90 дней с момента вступления в силу соответствующего закона, однако получение повестки не означает зачисление в ряды ВСУ.

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«Получение повестки не означает автоматическое зачисление в ряды ВСУ или другие военные подразделения. Таким образом, в центрах комплектования и социальной поддержки проверяют и обновляют информацию о военнообязанных», — отметил в своем Telegram-канале спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По словам чиновника, уведомления вручают должностные лица районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки. У них можно попросить на проверку документы.

Мужчина, получивший повестку, должен явиться в военкомат и стать там на учет. Ответственность за неявку в военкомат может быть как административной, так и уголовной.

Вместе с тем Сергей Братчук отмечает, что решением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко практика вручения повесток на блок-постах пока не будет продолжена.