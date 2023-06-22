Всемирный банк и доноры выделили Украине дополнительные 1,76 млрд долларов: в правительстве рассказали, на что пойдут деньги 22 июня, 10:01 Всемирный банк и доноры выделили Украине дополнительные 1,76 млрд долларов (Фото:Правительственный портал)

Группа Всемирного банка объявила о предоставлении дополнительной финансовой поддержки Украине на 1,76 млрд долл. Средства будут направлены на выплату зарплат и пенсий, а также на поддержку некоторых групп населения.



Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в рамках Конференции по вопросам восстановления Украины в Лондоне сообщил, что поддержка также будет оказана малообеспеченным семьям, детям с инвалидностью, внутренне перемещенным лицам и одиноким матерям.

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Также будут выделены средства на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий. Помощь будет предоставляться при поддержке США, Великобритании и Финляндии.

Премьер-министр подчеркнул, что мировой банк стал одним из лидеров в мобилизации ресурсов для помощи Украине после начала полномасштабной войны.

В марте Всемирный банк увеличил оценку потребностей Украины на восстановление и реконструкцию до $411 млрд по итогам первого года полномасштабного российского вторжения.

19 июня Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Всемирного банка Аджаем Бангой. Они обсуждали дальнейшее сотрудничество.

20 июня Госбюджет Украины получил от Всемирного банка финансирование на 63 млн евро. Они будут направлены на частичное возмещение расходов на оплату труда работников госорганов и учителей за февраль и март 2023 года.