Всемирный конгресс украинцев призвал международное сообщество привлечь РФ к ответственности за МН17

Всемирный конгресс украинцев призвал международное сообщество привлечь Российскую Федерацию к ответственности за причастность к сбиванию самолета малайзийских авиалиний рейса MH17 и увеличить давление на Россию дла вывода войск из Украины. Об этом заявил президент Всемирного конгресса украинцев Евгений Чолий в заявлении на официальном сайте организации.

"Международная следственная группа, в состав которой вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, пришла к выводу, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом Бук, который принадлежал 53 бригаде войск противовоздушной обороны России, основанной в городе Курск", – отмечается в заявлении.

Также сообщается, что ракету доставили в Украину из Российской Федерации и запустили с территории, контролируемой РФ и поддерживаемыми ею террористами, а затем вернули на территорию России на автотранспортных средствах, принадлежащих российским вооруженным силам.

"Продолжение ежедневной эскалации насилия свидетельствует о необходимости международного сообщества увеличивать меры, направленные на принудительное вывода российских войск с территории Украины, а также на раскрытие дезинформации, которая распространяется властью государства агрессора", – говорится в сообщении.

Отмечается, что военная агрессия Российской Федерации против Украины на ее восточной территории унесла жизни более 10 тысяч человек.

"Всемирный Конгресс Украинских выражает глубокие соболезнования семьям и друзьям жертв этого террористического акта и призывает международное сообщество обеспечить ответственность лиц, виновных за свои действия", – заявил Президент ВКУ Евгений Чолий.

Напомним, Австралия и Нидерланды официально положили на Россию ответственность за уничтожение малайзийского самолета Boeing-777 рейса МН17

Накануне Международная следственная группа официально подтвердила, что ЗРК Бук, с которого сбили самолет, принадлежавший 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, базирующейся в Курске.

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Также сообщалось, что группа из 270 родственников погибших в авиакатастрофе пассажирского Boeing-777 рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 над Донбассом, подготовила коллективный судебный иск против России.



Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. В августе 2014 года была создана Международная следственная группа, куда вошли представители России. В июле 2015 году Россия заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.

28 сентября 2016 года Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет сбили с ЗРК Бук, который доставили на Донбасс с территории России.