Вселенский патриарх Варфоломей поздравил Епифания с избранием на пост предстоятеля Украинской церкви - СМИ Сегодня, 22:01 263 Цей матеріал також доступний українською По данным СМИ, Варфоломей благословил Епифания

Вселенский патриарх Варфоломей поговорил по телефону с новоизбранным предстоятелем Украинской православной церкви митрополитом Епифанием и поздравил его, пишет ВВС-Украина со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Некоторое время назад Епифаний позвонил Варфоломею сообщить об избрании и попросил благословения, тот его благословил и поздравил", - рассказал один из собеседников издания.

По данным СМИ, это может означать признание Объединительного сбора Вселенским патриархом.

Напомним, что 15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Украинской православной церкви. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).

После избрания он заявил, что двери украинской автокефальной церкви открыты для всех.

На Объединительном соборе также утвердили устав церкви. Согласно документу официальное название единой украинской поместной автокефальной православной церкви согласно Уставу – Православная церковь Украины. Титул предстоятеля - Блаженнейший Епифаний, митрополит Киевский и всея Украины.

На Собор были приглашены иерархи УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и УПЦ Московского патриархата.

Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.

В РПЦ заявили. что участники Объединительного собора "будут стерты из исторической памяти".

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

13 ноября собор епископов УПЦ МП отказался признать власть Константинополя над Киевской митрополией и продублировал решение РПЦ разорвать отношения с Фанаром.