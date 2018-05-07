Всего лишь 36 дней весны. Климатологи объявили о начале метеорологического лета в Киеве

Климатологи объявили о начале метеорологического лета в Киеве.

По данным Центральной геофизической обсерватории, среднесуточная температура в столице с 29 апреля превышает 15,0°С.

Таким образом, закончилась метеорологическая весна. Она началась 24 марта и длилась всего 36 дней. Весна в Киеве была почти на месяц короче климатической нормы.

Нынешнее метеорологическое лето пришло в Киеве на 16 дней раньше среднестатистических показателей.

Климатологи также исключили весенние заморозки.

Напомним, начало мая в Киеве ознаменовалось ежедневными температурными рекордами.