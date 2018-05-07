Всего лишь 36 дней весны. Климатологи объявили о начале метеорологического лета в Киеве

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В Киеве официально началось лето

В Киеве официально началось лето

Климатологи объявили о начале метеорологического лета в Киеве.

По данным Центральной геофизической обсерватории, среднесуточная температура в столице с 29 апреля превышает 15,0°С.

Таким образом, закончилась метеорологическая весна. Она началась 24 марта и длилась всего 36 дней. Весна в Киеве была почти на месяц короче климатической нормы.

Нынешнее метеорологическое лето пришло в Киеве на 16 дней раньше среднестатистических показателей.

Климатологи также исключили весенние заморозки.

Напомним, начало мая в Киеве ознаменовалось ежедневными температурными рекордами.

 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове